小摩分析師：瑞信最有可能被瑞銀收購

摩根大通分析師 Kian Abouhossein 日前對瑞士信貸的未來提出三種設想，其中最有可能的就是被對手瑞銀集團收購。分析師們還表示，有鑑於瑞信和瑞銀的市場集中度，在瑞銀收購瑞信後，價值 100 億瑞士法郎（約合 108 億美元）的瑞士銀行業務可能會上市或分拆。

Abouhossein 在一份報告中稱，瑞信的資本狀況不是問題，但目前的情況是，市場對其投資銀行策略的信心持續出現問題，其業務也在持續受到侵蝕，「維持現狀不再是一種選擇。」

Abouhossein 對瑞士信貸持謹慎態度，近兩年來對該股的評等為中性或減持。他上個月警告，該銀行的惡化速度快於預期，此後該股已經下跌了 26%。

媒體援引知情人士消息報導，在瑞信與瑞士當局就如何穩定該行的談判中，瑞信與瑞銀的長期合作是討論的選項之一。瑞銀執行長 Ralph Hamers 周三拒絕回答有關瑞信的任何「假設性」問題。

瑞信執行長 Ulrich Koerner 周四在給員工的備忘錄中表示，該行將繼續專注於其扭虧為盈的轉型計畫，理由是瑞信的流動性覆蓋率有所提高，而且最近進行了融資。

此外，摩根大通還列出了一種可能情況是瑞信關閉投行業務，但同時表示，此舉可能不足以減輕市場的擔憂。最後一種可能情況是瑞士央行介入，提供全額存款擔保或注入股本，但分析師也指出，這將嚴重稀釋現有股東的權益。

KBW 分析師也支持瑞信正在進行重大重組的觀點。他們寫道，最有可能的結果是分拆，進一步出售資產以「簡化銀行」。

而美國銀行分析師 Alastair Ryan 認為，來自瑞士央行的支援是一個明確的訊號，即瑞信將以目前的形式繼續經營下去。Alastair Ryan 說：「實際上，監管部門通過這份聲明提供了支持，但沒有改變瑞信的結構或繼續經營的性質。」美國銀行是僅有的兩家仍給予瑞信「買入」評等的公司之一。