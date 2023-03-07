地緣政治緊張削弱美元地位 金價可能漲至2,400美元

Fireside Investments 執行長 Pierre Lassonde 表示，隨著俄烏戰爭爆發，全球地緣政治緊張局勢升級，俄羅斯、中國等國家努力降低對美元的依賴，到 2028 年全球貨幣體系可能出現分裂，削弱美元主導地位，黃金將因此受益，金價有望達到每盎司 2,400 美元高點。

如今全球去美元化步伐持續加速，隨著俄烏戰爭爆發後西方國家制裁限制俄羅斯進入以美元為主導的全球金融體系，這種「美元武器化」的行為，可能會進一步刺激美元替代方案的需求。Lassonde 表示，他認為在未來 5 年內就會看到國際貨幣體系更加分散，不利於美元長期發展。

與此同時，新興市場國家央行也在大幅增加黃金準備，2022 年央行黃金購買量創下 1950 年以來新高，將會進一步推升金價。Lassonde 預估，金價可能未來 5 年上漲到 2,300 至 2,400 美元。

另一方面，Lassonde 預期，經濟衰退和股市崩盤將在 2023 年發生，金價也將因此受益。「我認為美國經濟將在接下來的兩個季度陷入衰退，並且將是一場相當嚴重的衰退，隨之而來的是標準普爾指數可能下跌約 30%。」

Lassonde 也說，美聯準會 (Fed) 將通過降息來應對經濟衰退，美元將因此下跌，並推升金價，而金礦商股價表現也將表現良好。

Bloomberg Intelligence 高級宏觀策略師 Mike McGlone 也曾表示，美國經濟衰退是推升金價達到每盎司 2,000 美元以上的主要催化劑。在這種情況下，黃金將在 2023 年持續跑贏其他金屬。「黃金是 12 個月來表現最好的金屬之一，可能是市場認為 Fed 最終將因經濟衰退而最終轉向。」McGlone 說。