金價有望今年升至2000美元 美國經濟衰退將是主因

Bloomberg Intelligence 在一份報告中表示，黃金今年最有可能夠達到每盎司 2000 美元的機會就是美國經濟陷入衰退，從美聯準會 (Fed) 目前的立場來看，這種情況發生的可能性很大。

在 1 月份就業報告穩健、通膨回落放緩以及強勁的零售銷售和 PMI 數據公布後，市場擔憂，高利率恐怕將維持更久時間，並且 Fed 有可能恢復 2 碼升息。

報告中指出，如果美國成功避免了衰退，銅和其他工業金屬將在今年的表現將優於黃金。但由於 Fed 目前仍抱持鷹派立場，這種情況不太可能發生。

Bloomberg Intelligence 高級宏觀策略師 Mike McGlone 週四 (23 日) 表示，Fed 仍在收緊政策，這可能會導致大多數金屬下跌，這也包含黃金。不過，黃金可能很快就會恢復漲勢，但引發這種漲勢的關鍵催化劑是經濟衰退。

McGlone 指出，美國經濟衰退是推升金價達到每盎司 2,000 美元以上的主要催化劑。在這種情況下，黃金將在 2023 年持續跑贏其他金屬。「黃金是 12 個月來表現最好的金屬之一，可能是市場認為 Fed 最終將因經濟衰退而最終轉向。」McGlone 說。

資產管理公司 Adrian Day 執行長 Adrian Day 表示，Fed 堅定打擊通膨的鷹派立場，將使金價面臨修正壓力。不過，他也預期，金價隨後在今年將恢復漲勢，並且有可能創下歷史新高，主因是市場預期 Fed 的升息週期已接近尾聲，將有助金價進一步上揚。

盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 也曾表示，預期 2023 年是個受經濟衰退和股市估值風險支持有利金價格的一年；央行利率最終達到峰值，加上美元走軟的前景和通貨膨脹率不會回到預期的低於 3% 水平，所有這些都提供黃金支持。