〈貴金屬盤後〉銀行業風波不斷 黃金收在11個月高點 本周大漲5.7%

黃金期貨周五 (17 日) 收在 11 個月高點，並創近三年來最大漲幅，反映本周銀行業風波一波未平一波又起，促使投資人買進黃金以避險。

4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 50.50 美元或 2.6%，報每盎司 1973.50 美元，為去年 4 月 18 日以來最高價格。

黃金期貨本周大漲 5.7%，創 2020 年 4 月以來最大周漲幅

由於大西洋兩地的銀行業壓力遽增，金價過去一周大漲，投資人朝安全避風港蜂擁而入，加上公債殖利率和美元回軟，都為金價提供支撐。

矽谷銀行 (SVB) 上周爆發擠兌並遭遭聯邦存款保險銀行 (FDIC) 接管後，不再是 SVB 金融集團 (SVB Financial Group) 旗下公司。兩天後，Signature Bank 也遭關閉和接管。

近年風波不斷的瑞士信貸 (Credit Suisse) 則爆發全面危機，瑞士央行 (SNB) 周三緊急借款多達 500 億瑞士法郎 (540 億美元)，幫助提振流動性。

不過根據路透周五最新報導，至少有四家大銀行對與瑞信有關的交易設下限制。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金大漲，因為大家擔心本周末有更多銀行業壞消息傳出，並希望聯準會 (Fed) 下周能暫停升息。」

美元、美股和美債殖利率均下滑，讓黃金發揮經濟不確定時期的避險角色。在升息環境中，黃金因為本身不孳息，持有的機會成本增加。

Fed 將在台灣時間下周四 (22 日) 凌晨宣布決議，市場預估可能再度升息 1 碼 (25 個基點)，而非矽谷銀行倒閉前一度預期的恢復升息 2 碼。

XM 首席投資分析師 Raffi Boyadjian 說：「市場揣測，Fed 將比照歐洲央行 (ECB) 本周做的事，也就是一如預期升息 (1 碼)，之後很快就暫停升息。對 Fed 升息循環即將告終的預期心理，正在打壓美元。」

ECB 本周四升息 2 碼，符合市場預期，但這次並未提出前瞻指引，僅表示未來升息取決於經濟數據的發展。一些人揣測，美國區域銀行和瑞信的穩定問題，可能促使 ECB 停下升息腳步。

ICE 美元指數 (DXY) 周五下跌 0.6% 至 103.81，對政策敏感的 2 年期美債殖利率從周四的 4.13% 下滑至 3.90%。

美國周五公布的 3 月密大消費者信心指數下滑至 63.4，是四個月來首次下降，反映美國人民對高通膨和經濟健康的擔憂。同時，2 月領先指標下跌 0.3%，是連續第 11 個月下滑，持續暗示經濟衰退即將來臨。

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