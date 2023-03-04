Google定調 AI聊天機器人Bard不僅是搜尋而已

因應人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 的強勢崛起，Google 發表對話式 AI 服務「Bard」迎戰，不過首戰 Bard 答非所問引發外界譁然，包括自家員工。外媒週五 (3 日) 報導，Google 高層近期在一群情緒激動的員工中間試圖安撫人心，稱 Bard 不僅僅是搜尋而已。

微軟 (MSFT-US) 2 月 7 日將 ChatGPT 的下一代 AI 技術整合進旗下搜索引擎 Bing 和瀏覽器 Edge，搜尋引擎霸主 Google 隔天也宣布要把 AI 聊天機器人「Bard」加入搜尋引擎服務內，意味著一場「AI 結合搜索引擎」的大戰正式開打。

由於 Bard 首次亮相失利，在回答韋伯太空望遠鏡的問題失誤導致其母公司 Alphanet 市值單日蒸發上千億美元，甚至連 Google 員工也在內部論壇上批評 Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 啟動 Bard 似乎是一種沒有戰略的下意識反應，推出的 Bard 不僅倉促、拙劣，而且沒有 Google 一如既往的風格。

Google 3 月 2 日舉行的一場全體會議上，高層回應公司員工在內部論壇提出的問題，大多問題也都和 Bard 有關。

Google 高層表示，Bard 不僅是提供搜尋的聊天機器人 (圖片：翻攝 hindnews7)

有員工提問：「Bard 和 ChatGPT 是大型語言模型，而不是知識模型。他們擅長生成人性化的文本，但不擅長確保文本是基於事實的。為什麼我們認為首要大型應用應該是搜尋，它的核心是尋找真實資訊嗎？」

Bard 產品負責人 Jack Krawczyk 回應員工質疑稱：「我想表達的非常清楚，即 Bard 不僅僅是搜尋而已。」

Krawczyk 解釋：「這是先前談論過的 AI 協同合作服務的一個實驗。我們發現，使用這款產品的神奇之處在於，它是一個具有創造性的夥伴，可以幫助大家激發想象力，探索好奇心等等，但我們不能阻止用戶嘗試使用它來進行搜尋。」

他表示，Google 仍在迎合那些想用 Bard 進行搜尋的人，並表示該公司為內部使用設計了一個名為「Search It」的新功能。Google 搜尋副總裁 Elizabeth Reid 也附合道：「Bard 確實與搜尋分開。我們將大型語言模型 (LLM) 引入搜尋領域已經有相當長的歷史，公司正在試驗 LLM 來持續保持搜尋的核心地位。」

Alphabet (GOOGL-US) 週五收紅 1.79% 至每股 93.65 美元。