英特爾、微軟暗示Windows 12具備AI功能

外媒《The Verge》週三 (1 日) 報導，英特爾和微軟近期暗示 Windows 12 具備人工智慧 (AI) 功能。
報導指出，英特爾和微軟似乎都在為尚未發布的 Windows 12 做好準備。硬體洩密者之一 TCL (@leaf_hobby) 週三公布有關英特爾 Meteor Lake 桌面版本的詳細資訊，據悉，英特爾內部提到 Meteor Lake 將支援 Windows 12。
科技網站 Videocardz 也指出，Meteor Lake 預計將包括 20 個 PCIe Gen5 通道並且支援 Windows 12，將具備與 AMD Ryzen 7000 行動 CPU 類似的 AI 功能。
近期種種跡象顯示，微軟正積極打造 Windows 未來版本整合 AI 功能。微軟消費者行銷主管 Yusuf Mehdi 在本週稍早接受 《The Verge》訪問時表示，當微軟開始研發 Windows 未來版本時，將考慮 AI 體驗發揮自然的地方。
微軟 Windows 和微軟硬體業務的負責 人 Panos Panay 在今年消費性電子展上提到，AI 將徹底改變你在 Windows 上做所有事情的方式。微軟應用科學集團負責人 Steven Bathiche 去年也表示，AI 將對人們使用電腦的方式產生潛在的深遠影響，以及它在形式上本質的演變。
本週早些時候，微軟發布最新的 Windows 11 重大更新，將具備 AI 技術的新版 Bing 帶到工作列中。在 Windows 11 專業版及更高版本提供 AI 驅動的推薦內容，來個人化使用體驗。
報導指出，如果微軟確實計劃 Windows 12 將更廣泛地整合 AI 技術，微軟需要與英特爾 (INTC-US) 和 AMD(AMD-US) 等硬體合作夥伴密切合作，將處理 AI 工作負載的晶片最佳化，這或許可以解釋為什麼英特爾已經在內部提到了 Windows 12。
微軟 (MSFT-US) 去年還將 Windows 的發布週期改為三年，Windows 12 可能會在 2024 年發布，這對一些新 CPU (中央處理器) 來說是個好時機。Meteor Lake 預計將於今年晚些時候或 2024 年初推出。