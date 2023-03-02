英特爾、微軟暗示Windows 12具備AI功能

外媒《The Verge》週三 (1 日) 報導，英特爾和微軟近期暗示 Windows 12 具備人工智慧 (AI) 功能。

報導指出，英特爾和微軟似乎都在為尚未發布的 Windows 12 做好準備。硬體洩密者之一 TCL (@leaf_hobby) 週三公布有關英特爾 Meteor Lake 桌面版本的詳細資訊，據悉，英特爾內部提到 Meteor Lake 將支援 Windows 12。

科技網站 Videocardz 也指出，Meteor Lake 預計將包括 20 個 PCIe Gen5 通道並且支援 Windows 12，將具備與 AMD Ryzen 7000 行動 CPU 類似的 AI 功能。

英特爾內部提到 Meteor Lake 將支援 Windows 12(圖片：AFP)

近期種種跡象顯示，微軟正積極打造 Windows 未來版本整合 AI 功能。微軟消費者行銷主管 Yusuf Mehdi 在本週稍早接受 《The Verge》訪問時表示，當微軟開始研發 Windows 未來版本時，將考慮 AI 體驗發揮自然的地方。

微軟 Windows 和微軟硬體業務的負責 人 Panos Panay 在今年消費性電子展上提到，AI 將徹底改變你在 Windows 上做所有事情的方式。微軟應用科學集團負責人 Steven Bathiche 去年也表示，AI 將對人們使用電腦的方式產生潛在的深遠影響，以及它在形式上本質的演變。

本週早些時候，微軟發布最新的 Windows 11 重大更新，將具備 AI 技術的新版 Bing 帶到工作列中。在 Windows 11 專業版及更高版本提供 AI 驅動的推薦內容，來個人化使用體驗。

報導指出，如果微軟確實計劃 Windows 12 將更廣泛地整合 AI 技術，微軟需要與英特爾 (INTC-US) 和 AMD(AMD-US) 等硬體合作夥伴密切合作，將處理 AI 工作負載的晶片最佳化，這或許可以解釋為什麼英特爾已經在內部提到了 Windows 12。

微軟 (MSFT-US) 去年還將 Windows 的發布週期改為三年，Windows 12 可能會在 2024 年發布，這對一些新 CPU (中央處理器) 來說是個好時機。Meteor Lake 預計將於今年晚些時候或 2024 年初推出。