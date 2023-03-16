美國上周初領失業金人數降至19.2萬 創去年7月以來最大降幅

美國勞工部周四（16 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19.2 萬人，低於市場預期的 20.5 萬人，較修正前值 21.2 萬人減少 2 萬人，創去年 7 月以來最大降幅。另外，上周續領失業金人數也有所減少。

截至 3 月 11 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 19.2 萬人，低於市場預期的 20.5 萬人，較上周修正後的 21.2 萬人減少 2 萬人，4 周移動平均值報 19.65 萬人。

截至 3 月 4 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 168.4 萬人，較上周修正後的 171.3 萬人減少 2.9 萬人，低於市場預期的 171.5 萬人，4 周移動平均值報 167.65 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

就業數據顯示，極度緊張的勞動力市場持續走強，就業職缺強勁，1 月每失業人口對應 1.9 個職位空缺，再加上通膨居高不下，聯準會（Fed）有可能在下周繼續升息。另外，一些衡量薪資成長的指標正在放緩，而且在大程度仍落後於通膨，這可能拖累支出。

但美國最近兩家地區性銀行倒閉，引發人們對危機蔓延至整個銀行業的擔憂，打擊美國股市，給經濟前景蒙上陰影。

根據芝商所 FedWatch Tool，利率期貨市場目前預估，Fed 下周升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 79%，維持不變的機率為 21%。

Santander US Capital Markets LLC 首席美國經學家 Stephen Stanley 表示，在紐約，前一周的數據可能受到紐約市公車司機和清潔人員等學校工作人員的提振，他們在合約中商定在學校放假時申請失業救濟的能力。

Stanley 在報告中說：「每年在紐約學校為期一周的寒假和春假結束後，我們都會看失業金的短暫高峰。」