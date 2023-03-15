美國2月PPI年增4.6%遠低預期 顯示通膨壓力緩解

美國勞工部周三（15 日）公布的數據顯示，2 月生產者物價指數（PPI）年增 4.6%，遠低市場預期的 5.4% 與修正後前值 5.7%；剔除波動較大的食品和能源後，2 月核心 PPI 年升 4.4%，低於市場預期的 5.2% 與前值 5.4%。

按月來看，2 月 PPI 下跌 0.1%，遠低市場預期與修正後的前值 0.3%；核心 PPI 報 0%，低於市場預期的 0.4% 與修正後前值 0.1%。

美國 2 月 PPI 年升 4.6%，遠低市場預期。(圖：ZeroHedge)

數據的大幅放緩表明，在聯準會（Fed）的大舉升息下，通膨壓力似乎在逐漸減弱。分析師認為，考慮到目前中間產品 PPI 跌幅領先產成品 PPI，未來 2 至 3 個月 PPI 將加速下行。

圖：ZeroHedge

整體下降主要是由商品價格下降推動的，商品價格按年來看下降 0.2%，並較 1 月的 1.2% 大幅回落。這主要是由於，在過去一年中飆升的雞蛋價格在 2 月暴跌了 36.1%。最終食品需求下降了 2.2%，能源下降 0.2%。

由於食品和能源價格下降，反映生產前期價格的中間需求加工商品成本下降 0.4%。部分成品的批發價格在 8 個月內第 7 次下跌，2 月份下跌了 0.4%。波動較大的原材料價格下跌了 3.8%，是 6 個月來第 5 次下跌。

服務成本也連續第二個月下降。在過去一年裡，服務業通脹急劇上升且更難逆轉，讓 Fed 尤其擔憂。

PPI 數據記錄企業為燃料、金屬、包裝等原物料支付的費用。這些成本通常會在零售層面轉嫁給消費者，從而反映出通膨是上升還是下降。該項資料低於預期將進一步推動美國公債的上漲，這反過來又將使 Fed 有空間在金融穩定擔憂的情況下略微放慢升息步伐。

整體來看，通膨率已經從去年夏天的 40 年高點回落。但物價上漲的速度仍然太快，無法讓 Fed 滿意，更何況成千上萬的企業和數百萬家庭仍正在與高通膨抗爭。

然而，在矽谷銀行倒閉之後，Fed 遏制通脹的任務變得更加複雜。Fed 精心策劃的升息周期使得該銀行遭遇擠兌，最終導致其倒閉，引發人們對美國金融體系穩健性的擔憂。

再加上日前的消費者物價指數（CPI）數據，這些資料與事件為正在考慮是否在下周會議上延長升息周期的 Fed 官員提供了一個棘手的難題。