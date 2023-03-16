小摩：Fed推出的緊急融資計畫最高額度上看2兆美元

摩根大通 (JPM-US) 認為，Fed 擬訂中的緊急貸款計劃可能會向美國銀行系統注入多達 2 兆美元的資金，以緩解流動性危機。

以潘尼哲祖格魯 (Nikolaos Panigirtzoglou) 為首的摩根大通策略師在報告中寫道：「Fed 銀行定期融資計畫的使用量可能是巨大的。」他們表示，即使幾家最大的銀行不太可能利用到該計畫，但該計畫設想的最大使用規模接近 2 兆美元，相當於華爾街五大銀行以外美國銀行業全部持有債券部位的票面金額。

在連續 3 家地區性銀行破產後，美國當局設立了該計畫，目的是防止銀行拋售主權債務以獲得資金。2 年期美國國債殖利率本周暴跌逾 60 個基點，因市場猜測 Fed 下周將不會升息，以尋求穩定銀行業。

摩根大通策略師們寫道，雖然美國銀行體系中仍有 3 兆美元的準備金，但其中很大一部分由大型銀行持有。而且當前流動性收緊既是由於 Fed 的量化緊縮推動，也是由於升息導致資金從銀行存款轉向貨幣市場基金。

摩根大通策略師寫道，銀行定期融資計畫應該能向銀行體系注入足夠的準備金，以減少準備金短缺，扭轉過去一年出現的緊縮局面。

Fed 在本周發表一份聲明中表示，將在每周公布資產負債表數據時報告該計畫的總體使用情況。