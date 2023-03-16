美國2月新屋開工和建築許可雙雙反彈

美國單戶住宅建築和未來建築許可在 2 月出現反彈，讓人對房市受到高房貸利率打擊後可能正在止穩產生希望。

美國商務部周四 (16 日) 表示，占新屋建築大部分的單戶住宅開工上月經季節性因素調整後的年增率為 83 萬套，成長 1.1%。1 月數據被向下修正至 82.1 萬套，前值為 84.1 萬套。

東北部和西部的獨戶住宅建設增加，但在人口稠密的南部和中西部則出現下滑。2 月單戶住宅開工同比下降 31.6%。

Fed 自 1980 年代以來為抑制通貨膨脹而進行的激進升息周期讓房市陷入困境，但低迷的最糟時期可能已經過去。周三 (15 日) 公布的一項調查顯示，全國房屋建築商協會與富國銀行房屋市場指數在 3 月連續第三個月上漲，即使房屋建商信心仍然低迷。

由於最近兩家地區性銀行倒閉引發了對風波可能蔓延的擔憂，美國國債殖利率大幅下降，因此恢復上升的房貸利率可能開始下降。某些經濟學家認為，金融市場的不穩定可能使 Fed 下周更難繼續升息。

5 套以上住房的開工率飆升 24.1% 至 60.8 萬套，為去年 4 月以來最高水平。多戶住宅建設仍然受到租房需求的支撐。

隨著單戶住宅和多戶住宅建設的增加，上個月整體房屋開工率飆升 9.8% 至 145 萬套，為 9 月以來最高水平。經濟學家之前預測 2 月開工率將上升至 131 萬套。2 月開工量同比下降 18.4%。

單戶建築許可增加 7.6%，達到 77.7 萬套；之前已連續 11 個月下降。

擁有 5 個以上單元的住房項目許可證躍升 24.3% 達到 70 萬套。總體而言，建築許可猛增 13.8%，達到 152.4 萬套。

已獲准開工的房屋數量為 29.4 萬套，與預期持平。

單戶住宅建築積案下降 3.0% 至 13 萬套，但完工率成長 1.0% 至 103.7 萬套。建築中獨戶住宅庫存下降 1.7% 至 73.4 萬套。