〈勤誠法說〉庫存調整時程比預期長 今年營收先蹲後跳拚續創高

伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (16) 日召開法說會，執行長陳亞男表示，由於整體大環境影響，客戶庫存調整時程比預期長，預估下半年將恢復拉貨力道，全年營收呈現先蹲後跳，力拚持續成長、改寫新高，針對大客戶浪潮遭美列入實體清單，坦言對公司的確有影響、但影響有限。

陳亞男指出，原預計客戶庫存調整首季可以結束，但現在看起來將延續至第二季，由於伺服器產業高度仰賴先進國家投資，受先進國家景氣復甦力道非常緩慢影響，也壓抑客戶拉貨需求。

另外，美中科技戰持續惡化，勤誠中國大客戶浪潮也被列入實體清單，陳亞男坦言，對公司的確有影響，不過，公司客戶群廣泛，另個客戶也獲得轉單，多少有些助益，綜合整體影響有限。

細分美、中兩大地區客戶，陳亞男認為，去年美系客戶需求高於中系，今年上半年中系客戶需求疲軟得更厲害，預期下半年才會回升，因此今年美系客戶需求仍會大於中系。

從全年走勢來看，陳亞男說，受大客戶需求降溫與大環境景氣影響，首季營收一定下滑，不過根據客戶訪談結果，6 月起可望開始回升，下半年則優於上半年，回升幅度仍有待觀察。

陳亞男看好，去年嘉義新廠投產後開始承接 NPI 新專案，預計今年下半年進入大量生產階段，屆時將有較顯著的營收貢獻，全年不僅出貨量可小幅成長，也因新專案拉抬整體平均銷售單價 (ASP)，全年營收估續創新高，營運展望審慎樂觀。