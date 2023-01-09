勤誠高層異動 陳亞男升任執行長 總經理由許健南接任

伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (9) 日正式宣布，原總經理陳亞男升任執行長暨永續長，總經理一職則由原執行副總許健南接任，董事長陳美琪則以董事長暨策略長身分繼續領航擘劃發展願景，為公司下個黃金十年奠基。

陳美琪表示，勤誠 40 週年的轉型蛻變要有新的佈局及規劃，透過此次的高層人事調動，將委以兩人重任，有助專業分工更明確，帶領勤誠落實 ESG 永續發展及企業永續經營。

勤誠補充，陳亞男先前曾在英特爾 (INTC-US) 台灣負責大中華區供應商及 ODM 工廠管理，並協助建立英特爾在上海的伺服器營運團隊、成功推動白牌伺服器商業模式，並在 2013 年加入勤誠，起初擔任董事長特助，幫忙整頓產品團隊管理與人資制度，協助深化勤誠的商業模式，並協同董事長經營深耕中國市場。

歷經三年，陳亞男在 2016 年升任全球業務副總，並在兩年後接下總經理位置，今年再度升任執行長暨永續長。

陳亞男表示，未來將更專注新事業群及企業投資布局、ESG 永續發展，並聚焦深化企業核心策略、品牌經營、數位轉型、財務風險控管及人才選用培育，原先核心事業管理的重責大任將傳承給新任總經理許健南。

許健南過去為英特爾上海伺服器系統研發團隊的主管，建立並帶領伺服器研發團隊，後擔任大中華區市場技術部門高階主管，也在 2014 年加入勤誠，先後任職中國業務總經理、美國業務總經理，並擔任全球業務行銷處暨全球研發處執行副總，掌管全球業務行銷、產品設計及前瞻技術研發。

勤誠也藉由許健南專業技術背景及豐富業務經驗，推動公司結盟多元共榮的伺服器產業生態鏈，預計在接任總經理後，將擴展至供應鏈管理、製造生產及全球品保，負責核心事業管理。

許健南指出，接任總經理後，將在百億元的基礎上持續擴大勤誠營運規模，整合內外部資源，強化與系統廠、供應商及科技大廠結盟的合作關係，打造完整的生態鏈，厚植產品研發能力，提供客戶多元優質商品與服務；推行精實管理及低成本智慧製造，提升生產效率及營運效能。

陳亞男表示，自己與董事長都具備豐富的業務與生管能力，卻沒有技術背景。勤誠作為全球雲端產業機電整合方案領導廠商，有技術背景又有完整研發與業務經驗的許健南，將能帶領勤誠邁入下一個成長階段，自己也將成為勤誠營運上最堅實的後盾，同時，更專注推動企業轉型、人才培育及 ESG 發展，帶領勤誠走上企業永續發展之路。