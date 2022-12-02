勤誠嘉義新廠開幕 人力僅需舊廠的三分之一

伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (2) 日舉辦嘉義新廠開幕典禮，公司表示，嘉義廠導入低成本智慧製造(LCIM)，今年初已正式投入生產滿足市場及客戶需求，月產能與中國兩廠相當，不過人力卻大幅縮減、僅需三分之一。

勤誠也同時慶祝公司邁入 40 週年，董事長陳美琪表示，勤誠 1983 年從小貿易商起家，進一步自主研發、掌握製造，成功轉型為整合研發、生產、銷售一條龍的小巨人，並從個人電腦機殼跨足伺服器機殼，成為全球雲端產業機電整合方案領導廠商。

勤誠指出，公司構建核心策略並持續轉型蛻變，包括深化多元商業模式，讓歷年營收及獲利屢創新高，並厚植研發能力，產品設計也獲國際大獎肯定，同時推行精實管理提升生產效率，強化營運體質；打造產業生態鏈，與客戶及供應商結盟共贏商機；推動數位轉型。

總經理陳亞男認為，勤誠過去求快求贏，現在更要求好求穩，在營收百億元的基礎上開創新局，邁向未來無限可能，也讓公司營運更加穩健及永續。

陳亞男說明，勤誠已完成重大投資佈局，以期未來營運邁入下一個成長期，包括 2020 年完成新莊總部搬遷，並設立前瞻研發中心，也在五股設立 NCT 勤鋒廠，以滿足快速打樣及少量多樣的產品需求，還有興建嘉義廠並導入低成本智慧製造。

陳亞男看好，嘉義新廠從綠建築九大指標出發，打造能吸碳、抗暖化的環境友善工廠，和諧共生的綠建築，落實節能減碳、環境永續，不僅是建築物本身融合環境永續的理念，更希望透過嘉義廠落實社會永續，包括與藝術家合作攜手注入文化情懷和人文意識，讓同仁感受藝文美學。

陳美琪補充，嘉義廠是一座結合科技、環境、藝術與人文的智能工廠，是勤誠推動 ESG 永續發展的重要里程碑，未來將持續以嘉義廠為核心連結共好，用行動落實 ESG 承諾。