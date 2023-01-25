〈人物側寫〉不只做黑手 董座陳美琪帶領勤誠做最有價值企業

勤誠 (8210-TW) 去年營收不僅一舉衝上百億元、創下歷史新高，也適逢公司成立 40 周年，董事長陳美琪與經營團隊憑藉不只做黑手的信念，帶領勤誠走向提供客戶完整解決方案的公司，要做最有價值的企業。

今年尾牙時，陳美琪在台上指出「我們要嘛就不要做，要做就一定要成為最有價值的公司，讓人家想到 ICT 的機殼就聯想到 CHENBRO(勤誠)」；陳美琪強調，公司不再只是黑手，而是已經走到解決方案的企業。

回顧勤誠過去 40 年，第一個十年，勤誠從一間小型的電腦機殼貿易商逐漸壯大成電腦機殼的品牌廠，第二個十年時則前進中國設置生產基地，掌握研發、生產、行銷一條龍商業模式。

不過，勤誠不甘於眼前 PC 市場，進入三十而立後，就開始轉向發展伺服器機殼業務，與當時量體仍相當小的浪潮 (Inspur) 合作，更成為日後轉型契機，期間也正式掛牌上市。

第四個十年，陳美琪延攬過去曾在英特爾 (INTC-US) 台灣負責大中華區供應商及 ODM 工廠管理的陳亞男，雙姝聯手帶領公司大步轉型，不僅開始在全球各地設立據點，也跟隨伺服器產業一同騰雲而起，2012 年年營收 39.7 億元，經歷十年後，2022 年已提升數倍至 105.58 億元。

面對全球外在環境不斷變動，陳美琪最常講的口頭禪就是「把 impossible 變成 I’m possible.」，並堅持 Value up 而非 Cost down，鼓勵同仁應利用創新與品質取勝，而非透過價格競爭，也造就勤誠如今雙率高於同業的水準。

陳亞男也表示，勤誠早已不是單純的機殼廠 (黑手行業)，因為公司在設計機殼時，永遠是以系統的角度去看，因此公司不僅有自己的工廠，還有研發人員、實驗室，以及前瞻研發中心。