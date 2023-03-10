勤誠2月營收較去年同期微減1% 全年估逐季成長

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收 5.4 億元，月增 26.8%，年減 0.71%，累計前 2 月營收 9.6 億元，年減 24.92%；勤誠受新舊產品轉換及淡季效應影響，前 2 月營收較去年同期下滑 25%，預期首季後營收將恢復常態，全年呈現逐季成長，下半年優於上半年。

勤誠表示，近期 ChatGPT 引爆全球 AI 及 HPC 運算等熱門話題，在生成式 AI 應用帶動下，伺服器市場需求走揚，公司中長期訂單需求也逐步顯現。

研調機構 TrendForce 指出，截至去年預估搭載 GPGPU 的 AI 伺服器年出貨量比重近 1%，今年預估在生成式 AI 相關應用帶動下，AI 伺服器出貨量年增可達 8%、2022 至 2026 年複合成長率更可達 10.8%。

勤誠看好，大模型訓練運算量成長有望掀起一波算力基礎建設需求，公司將持續深化 AI 伺服器標準品，服務全球客戶，尤其是搭載 GPGPU 的 AI 伺服器及協助一線 CSP 客戶開發搭載多顆 NVIDIA GPU 的 AI 高階伺服器，預計隨著硬體升級及專用資料中心的需求續增，有望推升下半年營運效益及全年成長。

針對近期總體經濟，勤誠預期，通膨及升息、全球供應鏈調整、美中貿易禁令等短期衝擊及影響有限，公司持續關注外部環境的不確定性因素，隨時調整因應管控措施、彈性應變調整，致力滿足客戶訂單需求，並優化整體營運效能，維持穩定成長態勢。