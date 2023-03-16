「境內基金集中清算平台」群益投信搶頭香 年底估約7成業者上線

金管會鼓勵投信事業上線使用「境內基金集中清算平台」，群益投信搶頭香與集保結算所簽約，預估年底約有 7 成業者將簽約上線。

根據金管會修訂的「鼓勵投信躍進計畫」，投信事業只要在今 (2023) 年底前上線使用境內基金集中清算平台，可列入躍進計畫加分項目。

群益投信總經理陳明輝表示，境內基金集中清算平台，讓目前投信與銷售機構間多對多的資訊流與金流模式，改成多對一、一對多，透過標準化、自動化的作業模式，降低業者作業風險與人力成本，提升市場效率，因此群益投信全力支持，也呼籲相關業者共同參與。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所已訂定清算平台相關規章，平台服務預計將在今年 6 月底正式上線，並於 4 月起受理業者參與平台之測試作業。

另外，為鼓勵投信事業踴躍參與，集保結算所還推出「早鳥優惠」方案，投信事業只要在今年底前與集保結算所完成簽約並上線使用，今、明 (2024) 年可免費使用清算平台，更可搭配明年向金管會申請躍進計畫認可時，視為加分項目，獲得更多包括放寬送審基金檔數上限、縮短申報生效期間等措施。

集保透露，目前已有多家投信準備簽約，並規劃在今年第 3 季前與集保結算所進行系統測試及上線準備事宜，預估今年底前至少約 7 成以上業者將上線。