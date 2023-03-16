〈陸港盤後〉瑞士信貸事件發酵 A股三大指數重挫

中國 A 股市場三大指數周四（16 日）收盤重挫，滬指跌 1.12%，利空是財務吃緊的瑞士信貸，使剛喘一口氣的投資人再度陷入新一波風暴。

滬指周四收盤跌 1.12% 報 3,226.89 點，深成指大跌 1.54% 報 1,1237.7 點，創業板指驟跌 1.51% 報 2,302.05 點，兩市成交額合計人民幣 8,450 億元，「北向資金」淨買入 7.87 億元。

煤炭、石油、有色、鋼鐵、化工等景氣循環股集體走低，汽車、建築、保險、地產、券商等類股齊跌；銀行股逆勢拉升，供銷社、網遊、醫美等族群相對活躍。

香港恒生指數周四收盤大跌 1.72％，恒生科技指數重摔 1.41％。

大股東無法注資、存款外流、財報問題等因素，引發瑞士第二大銀行瑞士信貸股價周三收盤暴跌 24%，股價創歷史新低。專家直言，投資人都沒信心了。

瑞信周四表示，計劃透過一項擔保貸款機制向瑞士央行借款多達 500 億歐元（540 億美元），以因應投資人信心崩潰局面。這代表瑞信將成為 2008 年金融海嘯以來首家被授予這類救命繩索的跨國大型銀行。

瑞信最大股東沙烏地阿拉伯國家銀行（SNB）董事長 Ammar Al-Khudaly 周四也出面信心喊話，表示人們可以看一下瑞士央行的說法，瑞信各項比率都很好，一切符合規定，「我認為瑞信不需要更多資金」，整體上銀行非常穩健。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，瑞信面臨的困境，說明最糟糕情況還沒過去，未來可能還會有更多銀行出現問題。恐懼再次籠罩著市場，人們擔心危機重演，以及其對金融體系和全球經濟的衝擊。

中國房市周四傳出利多消息，但依然無法提振投資人信心。 中國國家統計局周四公布的數據顯示，2 月 70 城新屋價格（不含保障房）漲 0.3％，為 18 個月來首見，顯示政府救房市措施奏效。