瑞信暴雷 歐洲央行本周升息2碼預期迅速消散

矽谷銀行餘波盪漾，銀行風暴蔓延至歐洲，歐洲百年銀行巨頭瑞信週三 (15 日) 突然爆雷，大股東排除再挹注資金的消息釋出後，歐洲央行 (ECB) 本週升息 2 碼的鷹派預期迅速消散。

歐洲央行將在週四 (16 日) 召開貨幣政策會議，鑑於歐元區通膨依舊火熱，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 多次預告，3 月將升息 2 碼，而歐洲央行首席經濟學家也提出更多升息的呼籲。

投資人原本認為歐洲央行升息 2 碼並無懸念，但自上週矽谷銀行倒閉，全球金融業的瘟疫似乎已然擴散，瑞信陷財務風暴後，交易員週四認為週四歐洲央行會議上升息 2 碼的可能性為 30%，低於週三早些時候高達 90% 的可能性，升息 1 碼機率則大增近 70%。

歐洲央行 (ECB) 本週升息 2 碼的鷹派預期迅速消散。 (圖片：AFP)

Danske Bank A/S 經濟學家 Piet Haines Christiansen 認為：「除非歐洲央行認為通膨前景與一週前有很大不同，否則 2 碼以外的任何舉措都將是一個大錯誤，並會損害其信譽。」

歐元區 2 月份消費者物價指數 (CPI) 年增 8.5%，已從高點回落，不過仍遠高於歐洲央行 2% 的目標，前景可能依然嚴峻。

法國興業銀行分析師 Kenneth Broux 表示：「瑞信帶來金融不穩定性，引發歐洲央行是否會按照原定計劃在週四將利率提高 2 碼的疑問。」

為了提振市場信心，瑞士央行週三稍晚時表示，瑞信滿足所有資本率和流動性要求，對瑞信注入 500 億瑞郎的流動性，同時將斥資 30 億瑞郎回購債券。

Capital Economics 分析師 Andrew Kenningham 認為：「顯然，歐洲央行有充分理由觀望事態發展，現階段的最佳猜測是，該銀行將繼續推進其預先宣布的將存款利率從 2.5% 提高到 3.0% 的計畫，同時強調政策沒有按照預定路線進行。」

市場預期，即使歐洲央行沒有在本週升息 2 碼，它幾乎肯定會放棄其最近的鷹調訊號，即使升息機率依然存在，交易員對終點利率的預估落在 3.25% 左右，低於上週的 4.1%。

法國巴黎銀行研判：「歐洲央行將堅定調整貨幣政策立場以實現通膨目標，同時採用其他工具來應對金融穩定，事實上，升息可能不是解決流動性問題的正確工具。」