瑞信股價暴跌24% 市場恐慌 專家：投資人都沒有信心了

大股東無法注資、存款外流、財報問題等因素，引發瑞士第二大銀行瑞士信貸股價周三（15 日）收盤暴跌 24%，股價創歷史新低。專家直言，投資人都沒信心了。

瑞信股價周三終場狂跌 24.24%，收在 1.697 瑞士法郎，寫下歷來最低收盤紀錄。瑞信周四表示，計劃透過一項擔保貸款機制向瑞士央行借款多達 500 億歐元（540 億美元），以因應投資人信心崩潰局面。這代表瑞信將成為 2008 年金融海嘯以來首家被授予這類救命繩索的跨國大型銀行。

據《第一財經》報導，瑞信倫敦和香港員工分別透露，目前該公司內部運作照舊，並無異常。

一名所在機構與瑞信有業務往來的英國資管行業人士說，儘管形勢嚴峻，但「瑞信可能倒閉」的說法太誇張；瑞信的資產負債狀況並不差，重點是「投資人都沒有信心了」。

在歐洲交易時段，市場傳出瑞信大股東排除注資可能性的消息，投資人情緒迅速惡化，賣壓湧向瑞信，並波及其他歐洲銀行股。

受美國矽谷銀行（SVB）破產溢出效應影響，歐洲銀行股上周以來表現低迷，面臨資金外流的瑞信股價更迭創新低。瑞信最大股東沙烏地阿拉伯國家銀行（SNB）董事長 Ammar Al-Khudaly 周三被問及是否願意援助瑞信時，給出否定答案。

去年，SNB 參與瑞信募資，投資高達 15 億瑞士法郎，取得 9.9% 股權，處於 10% 監管紅線下方。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，瑞信面臨的困境，說明最糟糕情況還沒過去，未來可能還會有更多銀行出現問題。恐懼再次籠罩著市場，人們擔心危機重演，以及其對金融體系和全球經濟的衝擊。

對於市場擔憂，瑞信董事長 Axel Lehmann 在周三出面信心喊話，聲稱資本充足率和資產負債表都很強勁，他還說，將瑞信目前面臨的問題與矽谷銀行相提並論並不準確。瑞信執行長 Ulrich Koerner 也表示，流動性基礎「非常、非常強大」。然而，瑞信也坦承過去兩年的財報出現重大缺陷。

早在去年 10 月，社交媒體上就傳出瑞信瀕臨破產的消息，投銀業務和財富管理巨虧，導致企業運作陷入困境。首先是供應鏈金融公司 Greensill 破產，導致瑞信關閉其持有的 100 億美元供應鏈金融基金。其次是家族理財辦公室 Archegos Capital Management「爆倉門」，前 Tiger Asia 基金主管 Bill Hwang 對 ViacomCBS 等股票的高槓桿押注崩盤，而瑞信在該基金的曝險部位帶來超過 50 億美元的損失。瑞信最新財報也讓外界對其真實狀況感到擔憂。

去年以來，瑞信的客戶資金持續出逃。數據顯示，上季客戶流出額已經超過 1,100 億瑞士法郎。在最新年報中，瑞信承認資金外流情況並未逆轉，但已穩定在較低水準。不過，這依然讓不少人聯想起矽谷銀行。

瑞信是一家全球性綜合金融機構，截至 2022 年底總資產約 5,800 億美元，是矽谷銀行規模的兩倍多，其中大約 70% 資產負債表在國外。如果瑞信宣告破產，其外溢效應無疑非常巨大 。