北京救房市奏效 中國1月70城房價回升 18個月來首見

最新數據顯示，中國 2 月房價回升，為 18 個月來首見，顯示中國政府救房市措施奏效，但專家仍直言，現在就談全國房市景氣復甦，時間仍太早。

據《彭博》報導，中國國家統計局周四（16 日）公布的數據顯示，2 月 70 城新屋價格（不含保障房）漲 0.3％，1 月是持平。中古屋房價也上揚 0.12％，終結連續 18 個月下跌走勢。

為提振房市需求，中國央行在去年９月宣布，符合條件的城市政府，可自主決定年底前下調新核放首套房貸款利率下限，至少有 23 座城市符合條件。

中國監管機關並在去年 11 月公布一項振興房地產業的全面計畫，主要側重於供應方面，承諾向資金緊張的建商提供支持。

另一個房市景氣升溫的跡象，是中國房產信息集團上月發布的數據顯示，前 100 大建商 2 月新屋銷售

金額為人民幣 4,616 億元（670 億美元），較一年前增加 15%，為 20 個月來首度增加。

北京的目標是實現房地產行業「軟著陸」，而不是追求房市景氣快速升溫。 在全國人民代表大會上，上周中國政府宣示要防止該行業無序擴張，並明確表示政府將重點支持「優質」建商的資產負債表。

中國最大建商碧桂園 (02007-HK) 日前預告去年全年出現虧損，至少是 16 年來首次出現全年虧損，為即將到來的財報季帶來嚴峻氣氛。 據摩根大通統計，目前已有 16 家在香港上市的中國建商表示去年利潤下滑，預料家數還會再增加。

中指控股副研究總監陳文靜周三說：「在幾個基本面較好的熱門城市，房地產市場改善情況仍然有限，現在說全國房市景氣復甦，時間仍太早。」