人民幣20.98萬起 比亞迪發表新車 官網被擠崩…

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周四（16 日）舉行「漢唐雙旗艦超級發表會」，推出漢 EV 冠軍版、唐 DM-i 冠軍版兩款車型，起步價均為人民幣（下同）20.98 萬元，實現「加量不加價」。

據《證券時報》報導，比亞迪漢 EV 冠軍版起步價比舊車款便宜很多，售價為 20.98 萬元至 29.98 萬元，唐 DM-i 冠軍版售價為 20.98 萬元到 23.38 萬元。

除了新車發表外，比亞迪還針對漢 DM-i、漢 DM-p 推出「限時購車禮」活動，消費者在 4 月 30 日前購車可享受 1 萬元現金補貼。

比亞迪在周四晚間 8 時舉行新車發表會，結果晚間 9 時官網就掛點，對此有網友說：「這是熱度太高了嗎？」當晚稍後官網已恢復正常。

在汽車產業掀起價格大戰背景下，比亞迪上述車型起售價備受關注。此前市場上曾有謠言稱：「19.98 冠軍版漢，18.98 冠軍版唐即將屠殺。」意指比亞迪兩款新車入門價將低於 20 萬元。

對此，「比亞迪網路舉報中心」官方微信號發文表示：「網傳漢 EV 冠軍版、唐 DM-i 冠軍版上市售價低於 20 萬元？經核實，為不實信息！請大家關注 3 月 16 日 20 點漢唐雙旗艦超級發布會及後續官方渠道發布的價格信息。」

市場關注比亞迪新車售價的背後，主要原因是此前比亞迪秦 PlusDM-i2023 冠軍版上市開啟了「油電同價」時代，並取得銷售佳績。

今年 2 月 10 日，比亞迪秦 PlusDM-i2023 冠軍版正式上市，該版本共有五款車型，官方指導價介於 9.98 萬元 - 14.58 萬元，且該產品上市讓 DM-i 車型價格首次下探至低於 10 萬元。2023 款均價為 12.34 萬元，比 2021 款均價便宜 1.64 萬元，且功能、硬體都有所升級。

比亞迪「加量降價」的性價比，帶動秦系列銷量激增。乘聯會數據顯示，今年 2 月比亞迪秦銷量為 30,540 輛，較去年同期驟增 24.6%，在全國轎車銷量排行榜中勇奪第一。「比亞迪汽車」官方微博也說，秦 PlusDM-i2023 冠軍版上市七天就拿下 32,058 輛的訂單。

信達證券的研究報告顯示，比亞迪秦 PlusDM-i2023 冠軍版以較優性價比打擊合資油車市場。合資品牌在 10 萬元 - 15 萬元的 A 級轎車市場以燃油車為主，但從價格、油耗、系統功能、硬體等層面來看，秦 PlusDM-i2023 冠軍版都大幅領先。

為配合漢 EV 冠軍版新車推出，比亞迪經銷商也曾推出舊車款優惠活動。今年 2 月，北京、上海、深圳等地比亞迪展示中心啟動王朝系列產品優惠方案，舊車款優惠金額在萬元上下，交車周期也縮短。當時比亞迪證券部工作人員曾表示：「比亞迪漢要推新款，因此要對 2021 款比亞迪漢進行去庫存，經銷商會有部分優惠政策。」