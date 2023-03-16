銀行業承壓帶來不確定性 高盛上調美國經濟衰退機率至35%

高盛集團將其對未來 12 個月美國經濟衰退機率的預測，提高到 35%，因當前銀行業壓力對經濟影響的不確定性增加。

在矽谷銀行 (SVB) 倒閉之前，高盛所預測的美國經濟衰退機率為 25%，但近期事件讓他們上調了 10 個百分點。儘管如此，這一數字仍遠低於經濟學家 60% 的預測中值。

高盛的最新行動，也反映出小型銀行危機事件，對美國經濟造成的不確定性在加大。

Hatzius 在報告中指出，高盛自己的經濟活動增長指標仍為正值，其 2 月企業調查追蹤指標的平均值為 52，略高於 50 的榮枯線。

高盛對就業數據的實時估計表明，裁員率略有上升，但仍處於 1.2% 的低位，工作機會與工人的差距下降，仍高於其經濟學家估計的「勞動力市場重新平衡」所需的 200 萬水準。

此前周三另一份報告中，高盛預計美國第二季 GDP 成長 1.2%，較先前預估的下降 0.3 個百分點。

高盛經濟學家 David Mericle 和 Manuel Abecasis 指出，收緊貸款標準可能會打壓整體需求，並拖累 GDP 增長。

他們在報告中指出，中小銀行在美國經濟中扮演重要角色，資產不足 2500 億美元的銀行所發放的貸款，約占美國商業和工業貸款的 50%。高盛還表示，收緊貸款標準對需求增長的影響，與升息 25 至 50 基點的影響相同。