大賣空本尊：看不見任何該為銀行業危機而感到恐慌的理由

電影「大賣空」主角原型、Scion 資產管理公司的貝瑞 (Michael Burry) 認為，目前看不見任何應該為銀行業危機而感到恐慌的理由，並認為當前的危機並不像部分投資者擔心的那麼嚴重。

貝瑞週三 (15 日) 在推特上發文表示，在 1907 年 10 月，尼克伯克信託公司 (Knickerbocker Trust) 由於高風險押注而倒閉，引發了恐慌。隨後，另外 2 家也跟著倒閉，危機開始蔓延。

不過，在當時，一個健康的信託基金也開始出現擠兌時，摩根大通 (JPMorgan) 卻站了出來，堅定對抗這樣的危機。恐慌在 3 週之後消退，市場也隨後觸底。貝瑞隨後得出結論，如今的監管機關就是當時的摩根大通，而過去這個週末就已看到政府堅定對抗的立場。

美國財政部、聯準會 (Fed)、聯邦存款保險公司 (FDIC) 上周日 (12 日) 發布聯合聲明，宣布對矽谷銀行倒閉事件採取行動，周一起存戶可領取所有存款。Fed 並說，此舉將增強銀行體系保護存款的能力，並確保貨幣信貸持續供給。

事實上，貝瑞日前就曾在推特上表示，這場危機可能會很快就會得到解決，他沒有看到任何真正的危險。

貝瑞對於此次銀行危機的看法在幾天內轉變很大，他在 10 日表示 SVB 的爆雷只是剛開始，接下來可能會有另 1 家重量級業者爆雷，印鈔機也將重新啟動。他說：「很有可能我們已找到我們的安隆」。翌日貝瑞又發文表示，「接下來我們會找到世界通訊 (WorldCom)，請耐心等待。」