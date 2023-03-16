銀行業壞消息頻傳 高盛下調美國GDP預期

高盛周三（15 日）下調美國第四季國內生產毛額（GDP）成長預估，理由是在銀行業危機面前，小型銀行減少貸款以保持流動性，信貸環境面臨風險，。

高盛分析師目前預估美國第二季 GDP 成長 1.2%，較先前預估的下降 0.3 個百分點。自上周矽谷銀行（SVB）因擠兌事件遭監管機構關閉以來，美國地區性銀行的發展一路坎坷不平。

SVB 的迅速解體引發人們對同行可能出現擠兌的擔憂，這可能會出現銀行業爭先恐後籌集資金來滿足大眾的提款要求。

高盛表示，儘管聯邦機構採取積極措施提振金融體系，但一些銀行的壓力仍在。與此同時，信評機構穆迪日前將美國銀行系統的展望從「穩定」（stable）修正為「負面」（negative）。

瑞士信貸周三收跌約 24%，盤中創歷史新低和史上最大跌幅，拖累歐洲銀行股，反映出市場擔憂美國的地區銀行危機已蔓延到歐洲。市場預估，瑞士信貸可能是繼矽谷銀行（SVB）和 Signature 之後，下一個倒下的銀行，而作為具有系統重要性的銀行，瑞信的倒下將成為「雷曼時刻」。

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）同日警告，瑞信可能因為規模太大而無法挽救。他表示，按照某些標準，瑞信可能太大而不能倒，但也太大而無法拯救，目前還不清楚該銀行的監管機構是否擁有策畫救助的資源。