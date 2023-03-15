美國2月CPI數據符合預期，市場預期下週升息一碼機率81.9%!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 17 分)：

■ 道瓊指數：下跌 - 32 點，跌幅 -0.10% 至 32370。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 17.50，漲幅 0.14% 至 12354.50。

■ 標普 500 指數：上漲 1.75，漲幅 0.04% 至 3956.00。

【今日總經數據】美國 2 月 PPI 數據、美國 2 月零售銷售。

【台股近期申購提醒】本週陸續四檔個股申購抽籤，股票名稱與今日收盤價差參考如下：建德工業 (6606-TW) 初上市 73.4%、東研信超 (6840-TW) 初上櫃 37.2%、三商壽 (2867-TW) 1.6%，睿生光電 (6861-TW) 初上市 94.3% (延伸閱推薦：分享實用 APP 工具、主動提醒股票抽籤時程！)

二、美股盤前關注重點

1. 美國 2 月 CPI 數據符合預期：美國 2 月 CPI 月增率自 0.5% 降至 0.4%，年增率自 6.4% 降至 6%；核心 CPI 月增率自 0.4% 升至 0.5%，年增率自 5.6% 降至 5.5%。整體來看 2 月通膨符合市場預期，二手車價格降幅最大，下降 2.8%，而核心服務中的住房成本仍上漲 0.8%；美國服務業帶動通膨上漲黏著度仍高，近期國際油價下跌帶動能源價格下滑，自 FedWatch 來看，目前市場預期下週升息一碼的機率為 81.9%，之後便維持在高檔。

2. 波音收到兩家沙烏地航空公司訂購 121 架 787 夢想客機訂單：波音公司 (BA.US) 確認，沙烏地阿拉伯航空公司和利雅德航空公司向波音訂購 121 架 787 飛機訂單，其中 78 架飛機被視為確定訂單，43 架飛機則可以選擇購買更多。

3. ECB 仍可能於明日升息 2 碼：明日 (3/16) 歐洲央行將召開利率決策會議，據消息人士表示，縱使近期美國中小銀行爆發流動性問題出現震盪，然歐洲央行仍可能於本次利率決策會議升息 2 碼。

儘管 SVB 倒閉事件以來，市場認為央行進一步大幅升息的步調將放緩，然而歐洲監管機構認為，SVB 與另外兩家銀行倒閉對該地區銀行的影響有限。再加上通膨年增率到 2024 年仍預期高於央行的 2% 目標，因而市場預期明日歐洲央行升息 2 碼至 3% 的可能性為 85%。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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