高盛上調今年中國GDP預期至6% 因重新開放後的復甦強於預期

高盛周三 (15 日) 發布報告指出，受益於中國經濟快速重啟，今年 1-2 月的經濟數據較 12 月普遍改善，他們調升今年首季及全年中國 GDP 成長預測，由原本 2.7% 及 5.5%，分別調升至 4% 及 6%。

但與此同時，高盛同時下修 2024 年中國 GDP 增長預測，由 5% 調低至 4.6%。

報告指出，中國重新開放的腳步快於預期，帶動了疫情敏感的服務消費強勁復甦，1-2 月服務業產出指數大幅上升，固定資產投資增長也在加速，增幅超出市場預期。相較之下，工業生產指數小幅回升，略低於預期。

報告指出，因為多項鬆綁措施推出，以及延遲的購房需求在疫後出現，中國房地產數據普遍改善。綜合各項數據，高盛決定調高今年第一季及全年的 GDP 預測。

然而，高盛認為，與之前的基準相比，今年晚些時候政策正常化的風險略有增加。考慮到整體調整後，將 2023 年的 GDP 年成長預期，由 5.5% 上調至 6.0%，但將 2024 年的預測從之前的 5.0% 下調至 4.6%，因為絕大部分疫後復甦影響將在今年年底前體現，略早於此前的基準情形。

去年，中國 GDP 僅成長 3%，是除 2020 年以外的幾十年來的最低增速，主要是受到嚴格防疫限制、房地產深度下滑，與外部需求疲軟等影響。

在去年表現大幅低於目標之後，中國今年設定的經濟成長目標為 5% 左右。