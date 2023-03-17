中央金融委來了！一文掌握中共機構改革

中國政府周四（16 日）公布「黨和國家機構改革方案」全文，宣布組建中央金融委員會、中央金融工作委員會、中央科技委員會、中央社會工作部等機關，凸顯中共總書記習近平欲強化對金融、科技、社會等領域的掌控。

《新華社》在周四發布中共中央、國務院印發「黨和國家機構改革方案」全文，除了此前中國政府已經公布的國務院機構改革外，外界最關注的莫過於黨的機構改革。中共力爭在年底前完成中央層面的改革任務，並爭取明年年底前完成地方層面的改革任務，其中要點如下。

中央金融委員會

中央金融委員會將加強黨中央對金融工作的集中統一領導，負責金融穩定和發展的「頂層設計」、統籌協調、整體推進、督促落實，研究審議金融領域重大政策、重大問題等，是黨中央決策議事協調機構。

中共設立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，列入黨中央機構序列。

中共不再保留國務院金融穩定發展委員會及其辦事機構，將國務院金融穩定發展委員會辦公室職責劃入中央金融委員會辦公室。

中央金融工作委員會

中央金融工作委員會將統一領導金融體系黨的工作，指導金融體系黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設等，作為黨中央派出機關，同中央金融委員會辦公室合署辦公。

中共將中央和國家機關工作委員會金融系統黨的建設職責劃入中央金融工作委員會。

中央科技委員會

中央科技委員會將加強黨中央對科技工作的集中統一領導，統籌推動國家創新體系建設和科技體制改革，研究審議國家科技發展重大戰略、重大規劃、重大政策，統籌解決科技領域戰略性、方向性、全局性重大問題，研究確定國家戰略科技任務和重大科研項目，統籌布局國家實驗室等戰略科技力量，統籌協調軍民科技融合發展等，是黨中央決策議事協調機構。

中央科技委員會辦事機構職責由重組後的科學技術部整體承擔。

中央社會工作部

中央社會工作部將負責統籌指導人民信訪工作，中央社會工作部統一領導國家信訪局。國家信訪局由國務院辦公廳管理的國家局調整為國務院直屬機構。

中央港澳工作辦公室

中共在國務院港澳事務辦公室的基礎上組建中央港澳工作辦公室，中央港澳工作辦公室是黨中央辦事機構。中共保留國務院港澳事務辦公室的牌子，但不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。

對北京而言，這些改革發生在關鍵時刻，如今中共既要努力促進經濟復甦，又要因應西方國家的重大金融風險與圍堵政策。習近平在本月稍早就鼓勵有能力、有條件的民營企業，要加強自主創新，在推進科技自立自強和科技成果轉化中發揮更大作用。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾直言，習近平欲鞏固權力，以對抗美國，並確保自身統治地位。他說：「這不再是黨組織與政府平行的黨國體系，而是一個金字塔體系，中共總書記是『一把手』，其他都是他的部下。」

習近平邁向中央集權，逆轉了中共前領導人鄧小平在 1980 年代推動的改革，在中國經歷「文革」浩劫後，當年鄧小平希望建立更加專業的公務員制度。