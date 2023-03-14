中國宣布 3/15起駐外機關恢復審發外國人各類赴中簽證

中國外交部宣布，周三（15 日）起駐外機關恢復審發外國人各類赴中簽證，進一步方便中外人員往來，象徵中國重新融入世界又邁出一大步。

據《財聯社》報導，中國外交部領事司周二發布公告，表示為進一步方便中外人員往來，決定自台北時間周三零時起，對外國人赴中簽證及入境政策做如下調整：

一、恢復 2020 年 3 月 28 日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能。

二、駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴華簽證。

三、口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證。

四、恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東盟旅遊團入境廣西桂林免簽政策。

中國政府重新向遊客開放，是一個極具象徵意涵的信號，顯示北京正在放棄嚴格防疫政策。此政策帶來頻繁封鎖、大規模篩檢、邊境關閉，重創經濟，尤其是去年。在中國多座城市爆發「白紙運動」後，中國政府在去年 12 月初取消封控措施。

中國政府從 1 月 8 日起實施新型冠狀病毒感染「乙類乙管」政策，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。

中國政府並表示，取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，來華人員在行前 48 小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華，無需向中國駐外使領館申請健康碼。從那時起，外國公民可申請商務簽證，赴中國從事商業活動。

自中國政府放棄「清零」政策以來，一直將振興經濟列為首要目標。新任國務院總理李強周一也在首場總理記者會上宣示，要達到全年國內生產毛額（GDP）擴張 5% 的目標，需要打好以下組合拳：宏觀政策組合拳、擴大需求組合拳、改革創新組合拳、防範化解風險組合拳。

李強也說，大多數民眾不會天天緊盯 GDP，更在乎的一定是自己身邊的具體事情，譬如房子、就業、收入、教育、醫療、生態環境等。因此，他說，政府的工作要貼近民眾實際感受，要真正做到「民有所盼、政有所為」。