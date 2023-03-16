華爾街狼王：美經濟正陷入困境 Fed應繼續升息

華爾街如今正密切關注矽谷銀行 (SVB) 事件所帶來的溢出效應。有「華爾街狼王」稱號的維權投資人艾康 (Carl Icahn) 表示，由於企業治理不善以及通貨膨脹持續居高不下，美國中等家庭的資產狀態令人堪憂，美國經濟正陷入困境。他認為，聯準會 (Fed) 應繼續採取行動以控制物價。

艾康週二 (14 日) 表示，美國經濟絕對存在重大問題，他談及對美國企業領導力的不滿，「不少美企的領導力比平庸更糟糕。這就是我們如此成功的原因。我的意思是，不是因為我們是天才，而是因為如果細看不少公司，你會發現情況真的很可怕。」他進一步表示：「從公司治理而言，美國是世界上最糟糕的國家之一。」

艾康長期以來一直關注企業治理問題，作為激進投資人，他通過股東大會影響企業決策進而從中獲利。 而這些公司的特性通常是基本面穩健，但股價因企業營運問題而長期陷入低迷。

與此同時，艾康也表示，目前經濟面臨的另一個主要問題就是通貨膨脹率飆升。他認為，Fed 別無選擇，只能繼續升息以抑制通膨。

目前通膨仍然是個棘手的問題。根據近期公佈的數據顯示，美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 增速由 6.4% 降至 6%，創下 2001 年 9 月以來的新低。但是，Fed 的關鍵通膨指標，去除食品和能源的核心 CPI 意外增長 0.5%，高於市場預期，顯然 Fed 在對抗通膨上仍不能掉以輕心。

艾康認為，Fed 應繼續行動，而不是選擇觀望。他說：「我認為鮑爾真的必須盡快升息，通貨膨脹是經濟中最糟糕的事情，我覺得別無選擇。如果不繼續下去，我真的相信通膨問題會變得非常非常難以擺脫。」