銀行業風暴延燒 市場估Fed本月不升息機率增、年底前降息1個百分點

矽谷銀行 (SVB) 和 Signature 銀行倒閉掀起的銀行業風暴還沒止息，瑞士信貸集團又驚爆財務危機，讓期貨市場再度調整對聯準會 (Fed) 的升息預期，目前預估本月「不升息」的機率接近 50%，利率在 5 月觸頂，之後到年底以前可能降息超過 1 個百分點 (100 個基點)。

全球銀行業風暴延燒一周，正在考驗 Fed 繼續透過升息抗通膨的決心，被稱為「 Fed 傳聲筒」的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 報導，Fed 這波升息循環可能已經結束。

芝商所 (CME)FedWatch 工具周三 (15 日) 的資料顯示，投資人預估 Fed 本月不升息的機率，已從周二的 30% 上升到接近 50%。

對終點利率的預測目前降至 4.85%，遠低於不到一周前，Fed 主席鮑爾鷹派談話後的 5.5%，而對今年年底利率的最新預估值約 3.8%，和終點利率相比下滑超過 100 個基點。美國基準利率目前為 4.50-4.75%。

投資人還預期，美國基準利率將在今年年底前下降超過 100 個基點，而對英國央行 (BOE) 和歐洲央行 (ECB) 進一步升息的預估也減弱。

利率期貨市場一度暫停交易

瑞信大股東拒絕進一步出資，讓瑞信陷入財務困境，並促使資金逃離風險資產。美股周三重挫，西德州原油期貨跌破每桶 70 美元，被視為景氣風向球的銅價下挫逾 3%。

避險資產需求則大增，金價、美元勁揚。公債強漲，與價格反向的殖利率迅速走低，對貨幣政策敏感的 2 年期美債殖利率一度暴跌 54 個基點至 3.71%，德國 2 年期公債殖利率下降 48 個基點至 2.41%，創歷來最大跌幅。

金融穩定問題，正在考驗 Fed 升息決心。(圖: AFP)

長債殖利率也下滑，10 年期美債一度下挫 31 個基點至 3.38%，逼近 1 月低點，德國 30 年期公債殖利率跌更重。

由於短期利率期貨價格劇烈震盪，部分合約觸及每日價格波動上限，讓芝商所周三一度暫停某些交易。利率期貨短暫停止交易，影響與擔保隔夜融資利率相關的 6 月、7 月和 8 月期貨，以及 8 月和 9 月的聯邦資金利率期貨。

Columbia Threadneedle 投資公司利率策略師 Ed Al-Hussainy 說，市場恐慌壓倒一切，10 年期美債跌得比當前利率區間還低，「是市場屈服於寬鬆循環的強烈訊號」。

全球銀行股來傷痕累累，美國 KBW 銀行股指數過去一周以下跌 25%，歐洲 Stoxx 50 銀行股指數本周下挫 4.6%。

金融穩定考驗升息決心

外媒報導，信評機構穆迪 (Moody"s) 表示，如果銀行業壓力加重，Fed 或其他國家央行可能召開緊急會議， 提供某些指引並避免潛在恐慌。穆迪預測，未來幾周金融市場仍將劇烈震盪。

Fed 正面臨金融穩定和高通膨的兩難。摩根大通資產管理投資長 Bob Michele 表示，Fed 下周開會應該暫停升息，不管是 ECB 周四的會議還是 Fed 下周的會議，都有可能創下自金融海嘯以來最嚴重的失誤。ECB 曾在 2008 年 6 月升息。

摩根大通的美國首席經濟學家 Michael Feroli 則預測 Fed 仍將升息 1 碼 (25 個基點)，因為一旦此時暫停升息，反而會讓外界質疑 Fed 抗通膨的決心，還可能讓人預測 Fed 即將快速降息。

Fed 升息目的在能降低對商品和服務的需求，主要藉由讓金融情勢收緊的方式傳導——包括升高借貸成本、壓低股價和推升美元。但這些政策效應無法立即展現，而決策官員也不希望金融情勢在收緊的過程中失控。

如果融資市場崩壞情況更嚴重，包括美國公債的買進和賣出，就可能讓央行決策走入更艱難的處境，因為 Fed 除了升息以外，也正在縮減規模 8.3 兆美元資產負債表，其中 5.3 兆美元為公債。

英國去年曾想用大減稅計畫振興經濟，卻引發市場動盪，公債遭到拋售、殖利率驟降，迫使正在升息抗通膨的英國央行不得不買進公債，以支持並穩定市場。