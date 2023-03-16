〈紐約匯市〉瑞信財務危機刺激避險買盤 美元勁揚逾1%

瑞士信貸 (Credit Suisse) 坦承過去兩年財報存在重大缺失，拖累股價暴跌後，投資人對爆發全面性銀行危機的擔憂情緒再度燃起，在避險買盤提振下，美元指數周三 (15 日) 勁揚逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.1%，至 104.74。

瑞信周二發布全年財報時指出，2020 年和 2021 年的財報程序有「重大缺陷」(Material Weakness)，稱內部控管未能起到作用，客戶資本外流情況也尚未逆轉。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示，市場擔心這是否會變成全面性的問題，看起來央行確實陷入兩難處境。

不過，Adams Funds 執行長兼資深投資組合經理 Mark Stoeckle 認為，瑞信的困境不同於矽谷銀行和 Signature Bank，前者多年來管理不善，這眾所周知，但這仍為市場帶來討厭的未知因素。

反映銀行隔夜拆款利率的聯邦資金期貨周三暴跌，合約價格反映 12 月的基準利率預期為 3.62%，顯示市場預估 Fed 將在年底前降息。此外，對利率敏感的 2 年期美債殖利率下跌至 3.8%。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場認為 Fed 在下周會議上不會升息的機率升至約 50%。

Apollo Global 首席經濟學家 Torsten Slok 稱：「因區域銀行對美國的信貸擴張有著關鍵作用，Fed 下周不會升息，這個周期的長、短期利率可能都已經達到高峰。」

對瑞信財務的擔憂令歐洲銀行業指數創下一年多來最大單日跌幅，同時導致歐美債券殖利率大幅下跌，投資人對於聯準會 (Fed) 在內等央行是否能繼續升息對抗通膨感到質疑。

歐元盤中一度重貶約 2%，至逾兩個月低點，截稿前貶幅收斂，但仍跌 1.4% 至 1.0576 美元。英鎊下跌 0.77% 至 1.2054 美元。

銀行業的動盪令貨幣市場改變對歐洲央行 (ECB) 的升息押注。市場目前預估 ECB 周四升息 1 碼的機率為 60%，遠低於同日稍早的 90%。

Monex 外匯分析主管 Simon Harvey 認為，瑞信的消息導致銀行股遭受重創，股票拋售只會再度引發人們對金融穩定的擔憂。

隨著風險情緒轉弱，澳幣貶近 1% 至 0.6615 美元，紐元貶 0.7% 至 0.6187 美元。

避險貨幣走勢不一，瑞士法郎兌美元貶 2%，至 1 美元兌 0.9327 瑞郎，日元兌美元則升近 0.7%，至 1 美元兌 133.39 日元。

截至台灣時間周四 (16 日) 約 6:00 價格: