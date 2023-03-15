〈台幣〉市場觀望 升幅收斂收30.592元 續寫逾一周高點

美國公布 2 月 CPI 數據，符合市場預期，美元指數陷入盤整，新台幣兌美元匯率今 (15) 日升值力道趨緩，終場小升 2.8 分，以 30.592 元作收，為連 3 升，攀逾一周以來的高點，呈現股匯雙漲，台北及元太外匯市場總成交值略縮至 13.09 億美元，投資人聚焦下周聯準會利率決策會議結果。

市場逐漸消化美國矽谷銀行倒閉的利空，新台幣兌美元今天以 30.59 元開盤後，一度升抵 30.55 元，升值 7 分，終場升幅收斂，小升 2.8 分，收在 30.592 元，台北外匯市場成交值 8.67 億美元，元太外匯市場成交值 4.42 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.26%，日元回貶 0.98%，人民幣也貶值 0.29%，越南盾小貶 0.02%，韓元則強勢升值 0.57%，歐元升 0.46%，新台幣升值 0.09%，亞幣互有升貶。

美國勞工部周二公布 2 月 CPI 年增 6%，月增 0.4%，基本符合預期。扣除能源及通膨後的核心 CPI 為年增 5.5%，月增 0.5%，也大致符市場預期。華爾街交易員普遍押注聯準會本月升息 25 個基點。

美股周二展開反彈，台股今日開高一度站上 5 日線，電子、傳產權值股普遍走揚，並出現九千金盛況，但航運、金融股午盤後變臉，拖累大盤漲勢，加權指數終場小漲 21.17 點，收在 15387.59 點。外資持續提款台股，賣超 69.58 億元。