瑞士央行公開相挺 必要時提供瑞信額外流動性

瑞士央行週三 (15 日) 表示，瑞士信貸 (Credit Suisse Group AG) 當前的資本率與流動性狀況仍符合要求，如有必要，央行將提供額外流動性。

矽谷銀行倒閉後，全球金融業瘟疫似乎已然擴散，瑞信最大股東沙烏地國家銀行週三透露無法向瑞信提供任何財務援助後，瑞信在歐洲股價暴跌 24%，報收每股 1.7 瑞郎，拖累銀行股再陷困境，美歐等全球主要股市肅殺一片。

瑞士金融監管機關 FINMA 和瑞士央行週三緊急召開會議後發布最新聲明：「瑞信當前的資本率與流動性狀況仍符合要求，央行將在必要時向瑞信提供額外流動性。」

該聲明還強調：「過去一週美國兩家地區性銀行倒閉事件，不會對瑞士的銀行構成直接蔓延風險。」

(圖片：AFP)

瑞士當局相挺聲明迅速緩解市場緊張情緒，瑞信 (CS-US) 在美國上市股價週三收黑 13.77% 至每股 2.16 美元，盤後其股價轉漲逾 5%。標準普爾 500 指數尾盤收斂部分跌幅，收黑 0.70%，報 3,891.93 點。

Fort Pitt Capital Group 投資長 Dan Eye 表示：「市場有太多消息需要消化，投資人爭先恐後地就這些消息重新調整資產組合部位。」

繼上週推遲公布 2022 年年報後，瑞信週二正式公布，該行 2021 年和 2022 年的「財務報告控管不彰」，已發現內部控管存在「重大缺陷」，而且仍無法阻止客戶外流。

瑞信大股東沙烏地國家銀行 (Saudi National Bank) 週三稍早更拋出不會注資的震撼彈。沙烏地國家銀行董事長庫達利 (Ammar Al Khudairy) 指出：「目前對瑞信的持股比率為 9.8%，如果拉升至超過 10%，我們就必需面對各種新的法規需要遵守。」

外傳瑞信週三已呼籲瑞士央行公開表示對其支持，也要求瑞士金融監管機關 FINMA 做出類似回應，最終瑞信獲得瑞士當局相挺，流動性危機暫時緩解。