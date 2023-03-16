第一共和銀行存戶稱「取款難」原來幾秒鐘 現在70小時

美國聯準會（Fed）及時出手救助後，雖然矽谷銀行（SVB）破產風暴逐漸平息，但其他美國中小銀行存戶仍面臨存款取不出、取款慢的煩惱。

據《第一財經》報導，「第一共和銀行（First Republic）(FRC-US) 從周一（13 日）開始就無法取款，周二雖然接受了我的提款指令，但以前只要幾秒鐘就能到賬，昨天說要 48 小時。」某美國避險基金合夥人表示。

周一下午，上述人士在周一下午就發現無法提取第一共和銀行賬戶裡的錢，交易指令顯示一直處於「暫停」（pausing）狀態，該人士嘗試兩筆取款，分別是大額 40,000 美元和小額 400 美元，皆顯示失敗。該賬戶為其公司賬戶。

直到周二下午，交易指令開始被接受，而銀行系統顯示資金會在 48 小時內到賬。截至台北時間周三晚間 8 時左右，系統顯示資金終於到賬，整整耗時近 70 小時。

這家被認為資產負債表尚且健康的中小銀行，此前亦被空頭盯上。台北時間周一晚間美股開盤後，銀行股面臨沈重賣壓，第一共和銀行停牌，開盤股價暴跌 67%，寫下歷來最大跌幅。

為因應危機，據《彭博》報導，第一共和正在評估多個選項，知情人士透露，若第一共和選擇出售，可能會引起更大競爭對手的興趣；目前第一共和尚未做出決定，最終仍可能選擇保持獨立。

與矽谷銀行相比，第一共和更傾向於長期資產業務，而這些資產不會受到短期利率風險和貨幣貶值的嚴重影響。由於第一共和的業務重心是貸款，所以信貸品質值得關注。第一共和在這方面具良好紀錄。自成立以來，在 4,550 億美元的累計貸款發放中，第一共和只出現八個基點的淨損失和沖銷。

不過，中小銀行的情況普遍令人擔憂，存戶擠兌壓力仍在加劇，這可能導致第一共和「取款難、提款慢」。「我們也準備把第一共和銀行賬戶的錢存到美國銀行（BOA）去，大型銀行更安全。」上述人士說。

《彭博》數據顯示，美國銀行在短短數日內吸收超過 150 億美元新存款，成為矽谷銀行等三家美國規模較小銀行倒閉後最大贏家之一。由於投資人擔心危機蔓延，紛紛湧向被視為「大到不能倒」（too big to fail）的大銀行。

接近美國銀行人士表示：「在目前情況下，銀行並不會因為獲得大量存款而感到高興，以前還可以進行同業拆借來將資金融出，現在同業的流動性情況都差強人意，因而只能投資美債，但目前美債的情況亦充滿不確定性。」