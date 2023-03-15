女股神旗艦基金ARKK獲近4億美元流入 馬斯克回應伍德：SVB危機很像1929年

數據顯示，「女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗艦基金 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 上週五 (10 日) 吸引近 4 億美元資金流入，創下 2021 年 4 月以來最大規模。此外，針對 SVB 危機，特斯拉 (TSLA-US)CEO 馬斯克回應伍德推文稱 SVB 危機與 1929 年有很多相似之處。

近期 SVB 風暴蔓延，引發市場恐慌。ARKK 上週表現不佳，單週股價下跌 11%，創下去年 9 月以來最差表現。不過，該基金在上週五吸引 3.97 億美元資金流入，創下新高。

ARKK 的資金流入，可能受惠於 SVB 危機。市場預期 SVB 危機可能促使美聯準會 (Fed) 暫緩升息，可能為伍德帶來利多，因為她旗下基金主要持倉的是對利率高度敏感的科技股。

在借貸成本飆升的情境下，ARKK 目前已較 2021 年 2 月的高點下跌約 77%。

針對 SVB 危機，伍德在推特上表示，監管機構應該關注傳統銀行系統即將出事的先兆，而不是阻止去中心化的金融平台。

她說道，資產和負債期限不相配，短期利率在不到一年的時間裡飆升 19 倍，加上銀行系統存款自 1920 年代以來首度出現年減，表明銀行業潛在的危機顯而易見。

特斯拉 (TSLA-US)CEO 馬斯克對伍德對於對這場危機的看法表示贊同，也在推特上回覆表示，今年與經濟大蕭條開始時的 1929 年有很多相似之處。