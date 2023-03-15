鉅亨美股雷達：市場關注PPI數據 Meta宣布再裁員1萬人

美股重要看點：

市場關注美國 2 月 PPI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.52%。美股期貨週三 (15 日) 下跌，道瓊期貨跌 1.51%，標普 500 期貨跌 1.59%，那斯達克 100 期貨跌 1.38%。

投資人持續評估周二 (14 日) 公布的消費者物價指數 (CPI)，物價在 2 月上漲 0.4%，符合預期，投資人也等待今日將公布的生產者物價指數 (PPI)。上述兩樣數據是 Fed 在 3 月 21 日和 22 日會議上做出下次利率決定之前，最後與通膨最相關的數據。

美國加密貨幣友好銀行 Silvergate Bank 3 月 9 日終止營運，美國矽谷銀行 (SVB) 及另一間加密貨幣友好銀行 Signature Bank 也陸續倒閉，美國一週內倒掉三家銀行，金融恐慌蔓延，促使美國政府祭出一系列穩定銀行體系的措施，避免銀行危機擴散。

美國參議院銀行委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 週二 (14 日) 研判國會制定更嚴厲的監管機率很小，建議聯準會 (Fed) 採取行動，實施更嚴格的監管並在下週暫停升息。

全球三大評級機構之一穆迪 (Moody"s) 近期將其對美國銀行系統的評級從「穩定」降為「負面」，主因是是矽谷銀行倒閉引發的擔憂持續蔓延，銀行業運營環境迅速惡化。

穆迪研判，雖然拜登政府和 Fed) 等眾多監管部門致力於拯救銀行業，但銀行業營運環境仍急劇惡化。「預計銀行業壓力將持續存在，並因貨幣緊縮政策而加劇，利率可能會在更長時間內保持在較高水平，直到通膨率恢復到 Fed) 的目標範圍內。融資和流動性將更難獲得，與多年的寬鬆貨幣政策和低利率相比，銀行最終將處於更糟的地步。」

穆迪還警告，預計美國經濟將在今年晚些時候陷入衰退，銀行業壓力將更加沉重。

全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 認為，美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉，就像是 「礦坑裡的金絲雀」(canary in the coal mine)，將對整體金融界造成深遠的影響，他預估 Fed 可能將在一年內降息並實行寬鬆政策 (QE)。

Wedbush 分析師 Dan Ives 周二說，從本質來看，矽谷銀行是過去幾十年來矽谷銀行生態系統的教父，相信這次歷史性的崩潰所帶來的負面連鎖效應，將對未來的科技界產生極大影響。

分析師表示，本次事件可能以多種方式影響科技界，除了導致新創公司難以籌措資金外，部分企業甚至可能被迫改變商業模式。

SVB 引起的風波，也可能導致投資人將關注重點轉向新創公司的獲利能力，以及在支出方面的自律性。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月 PPI 年率 (%)，前值 6

美國 2 月 PPI 月率 (%)，預估 0.3，前值 0.7

美國 2 月核心 PPI 年率 (%)，前值 5.4

美國 2 月核心 PPI 月率 (%)，預估 0.3，前值 0.5

美國 2 月零售銷售年率 (%)，前值 6.38

美國 2 月零售銷售月率 (%)，預估 0.2，前值 3

美國 3 月 NAHB 房產市場指數，前值 42

重要個股動態：

臉書母公司 Meta 週二 (14 日) 宣布將再裁員 1 萬人，是首家宣布第二輪大規模裁員的科技巨擘，此消息讓多頭歡欣鼓舞，Meta (META-US) 暴漲 7.25% 至每股 194.02 美元，創 9 個月以來新高。

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 週二發給員工的訊息指出：「我們預計將縮編約 1 萬人，並保留約 5000 個職缺。在接下來的幾個月裡，公司高層將宣布重組計畫，重點是精簡中間管理，取消優先順序較低的任務，並降低我們的招聘率。」

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

知情人士透露，蘋果公司正在擴大撙節， 延後發放一些部門的獎金，並限制更多人力聘僱，和其他矽谷同業一樣，在經濟不確定時期精簡營運。

彭博報導，蘋果將降低一部分辦公室員工的獎金發放頻率，限制人力雇用的領域增加，且更多職務遇缺不補。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

矽谷銀行 (SVB)、Singnature Bank 近日接連遭美國當局關閉並遭接管，讓許多存款戶擔憂放在中小型區域銀行的存款，並引發美國 10 多年來最大規模的存款流動。據悉這幾天有許多客戶急著把存款轉入美國大型銀行，例如美國銀行 (Bank of America) 存款新增逾 150 億美元。

彭博報導，知情人士透露，美銀 (BAC-US) 過去幾天存款暴增逾 150 億美元。而摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US)、富國銀行 (WFC-US) 新流入的存款也比平常多，預估至少數十億美元。