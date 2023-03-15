〈廣達財報〉去年EPS 7.51元寫歷史次高 每股擬配6元現金股利

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (15) 日公布去 (2022) 年財報，去年稅後純益達 289.57 億元、年減 14%，每股純益 7.51 元，為歷史次高，董事會今日也通過去年股利分派，每股擬配發 6 元現金股利，配發率 80%，以今日收盤價 81.3 元計算，殖利率 7.38%。

廣達去年第四季營收 3261.05 億元，季減 14.65%、年減 3.7%，毛利率 6.48%，季增 0.87 個百分點、年增 0.5 個百分點，營益率 3.05%，季減 0.35 個百分點、持平前年同期，稅後純益 89.86 億元，季減 2.9%、年減 3.19%，每股純益 2.33 元。

累計廣達去年營收 1 兆 2804.29 億元、年增 13.4%，毛利率 5.54%，年減 0.85 個百分點，營益率 2.44%、年減 0.86 個百分點，稅後純益 289.57 億元、年減 14%，每股純益 7.51 元。

廣達去年第四季業外貢獻約 23.17 億元，其中，匯兌利益約 17.65 億元，利息收入則約 3.2 億元，出貨方面，廣達去年第四季筆電出貨約 1280 萬台，季減 17.95%、年減 35.68%，符合預期，累計去年全年筆電出貨達 5770 萬台、年減 23.37%，主因是去年基期較高。

展望本季，廣達今年前 2 月營收達 1734.22 億元、年減 9.4%，由於首季是產業傳統淡季，且去年上半年基期較高，預期整體出貨將較第四季、去年同期下滑，廣達就預期本季筆電出貨將季減約 2 成。