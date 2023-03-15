〈合勤控法說〉上半年進入庫存調整 營收Q2估季減

網通廠合勤控 (3704-TW) 今 (15) 日召開法說會釋出展望，執行長楊國榮表示，去年下半年大幅出貨後客戶目前水位較高，上半年將進入庫存調整期，第二季將較本季衰退，下半年則樂觀看待。

楊國榮指出，去年下半年客戶訂單滿足率持續增加，使客戶第一季庫存水位也較高，預期庫存調整將持續 1-2 季，也有客戶在延後訂單。整體市場來看，營運商是高資本支出產業，在升息、通膨環境下會修正寬頻建設規模，部分小營運商也出現資金周轉狀況，今年市場需求成長將放緩至單位數。

楊國榮表示目前歐洲、美國市場客戶庫存水位偏高，相對新興市場還算健康；產品方面，缺料緩解後目前多數產品都有較高庫存的狀況，反而高階產品比較沒有問題，如交換器、OLT 設備目前都還有缺料現象。

合勤控表示，隨著去年下半年持續出貨，目前手中訂單能見度回到 4 個月的正常水準，上半年將持續出貨這些積壓訂單，目前產能還算滿載，預估第一季底、第二季稼動率將下降，而第二季底、第三季區間的能見度較不明朗。

供應鏈動態中，合勤控表示，三大面向顯示目前供給端問題已得到控制，物流面隨著全球經濟放緩、貿易量下降，缺櫃狀況緩解使運費大幅下調；缺料面中目前台灣晶片廠商交期已縮短至 5-6 個月，美國廠商縮短至 7.5-8 個月，零件供給逐漸增加；材料成本方面，半導體進入庫存調整期，價格也明顯下修，市場也進入買方市場。

獲利方面，楊國榮認為，隨著供應鏈問題緩解，相對於去年，今年毛利壓力比去年更小，可望帶動今年獲利提升。市場也好奇合勤是否跟上其他同業較不至第三地擴廠，公司認為，將在第三季與合作廠商合作，進行第一階段第三地生產，第二階段會在評估在非中國區域建立新廠。