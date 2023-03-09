代工廠2月不同調 廣達月減7%、仁寶營收出貨雙增

電子代工大廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今(9) 日公布 2 月營收結果，反映整體市況、連假影響，廣達筆電出貨持平上月，單月營收則達 833.51 億元、月減 7.5%，仁寶 2 月筆電出貨、營收則呈現雙增，單月營收達 669.83 億元、月增 6.8%。

廣達 (2382-TW)

廣達 2 月營收達 833.51 億元，月減 7.5%、年減 8.1%，為近九個月低點，累計今年前 2 月營收達 1734.22 億元、年減 9.4%，出貨方面，廣達 2 月筆電出貨達 310 萬台，持平上月、但年減 35.42%，累計前 2 個月筆電出貨達 620 萬台。

展望未來，廣達說，首季是產業傳統淡季，且去年上半年基期較高，預期出貨將較第四季、去年同期下滑，但並未提供首季出貨展望，法人則預期，廣達首季筆電出貨將季減逾 2 成。

全年來看，廣達認為，由於整體市況仍低迷，對於上半年營運展望將相對保守，並預期今年筆電出貨將再較去年下滑，不過出貨量仍可望將高於疫情前水準，主要反映人類工作、學習型態轉變，至於伺服器、車電等非筆電應用短期營運同樣審慎，中長期仍則可望保持成長。

廣達也預計下周公布去年第四季、全年財報。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 2 月營收則達 669.83 億元，月增 6.8%、年減 18.7%，雖然較 1 月回升，但仍寫近三年同期低點，累計前 2 月營收則達 1297.07 億元、年減 21.4%，仁寶表示，首季營運展望進度符合預期。

出貨方面，仁寶 2 月筆電出貨達 220 萬台，月減 4.76%、年減 38.89%，累計前 2 個月出貨 430 萬台。

仁寶先前表示，今年首季持續受通膨、升息影響，估第一季整體出貨仍將較去年第四季下滑，其中，筆電出貨估將季減 1 成以內，反映產業展望普遍保守，不過公司力求第一季是今年營運谷底，第二季起逐季回升，季增幅拚達逾 1 成。

仁寶也預計下周三 (15 日) 召開法說會，預期屆時將公布去年第四季財報並釋出今年營運展望。