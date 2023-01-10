〈廣達旺年會〉睽違3年席開千桌 林百里：聚焦智慧轉型成重要廠商

電子大廠廣達 (2382-TW) 今 (10) 日舉行旺年會，也是疫情後睽違 3 年再度實體召開，更席開 1126 桌創新高，董事長林百里致詞時，分別感謝客戶、全體同仁夥伴，也預告未來所有東西都將講求智慧型，廣達也將成為智慧生活、智慧經濟領域中的重要廠商。

林百里首先感謝客戶過去三年來給予的支持，讓廣達得到非常大的成長，同時也懇請客人繼續支持廣達，第二，則是感謝全體員工、幹部夥伴們這幾年來的努力奮鬥，不辭辛勞達成客戶要求，讓業績長紅。

受疫情影響，廣達過去兩年皆未舉辦大型旺年會尾牙活動，林百里說，過去三年疫情大家都很清楚，不過疫情也意外帶來很多新科技，讓很多人的生活習慣、工作習慣改變，因此他認為世界將會迎向一個新紀元。

林百里進一步指出，人的行為改變將走向更智慧型生活、智慧型行動、智慧型製造、智慧型教育等，所有東西都將講求智慧型，這也給予廣達非常大的機會。

廣達新年度三大目標是智慧製造、智慧醫療、智慧移動，將進行智慧轉型，其中，製造領域上廣達已大部分自動化、機器人化，且採用集團旗下達明機器人做的機器人，此外，進軍醫療、移動領域也都有很大的成果，相信未來將會越來越快實現，且疫情過後會有更多新的智慧轉型帶動業績更好。

據了解，廣達今年尾牙抽獎最大獎仍是 30 萬元現金獎，主持人由黃子佼、楊小黎搭檔，表演嘉賓則請到 A-Lin、周蕙、HOt SHOCk 樂團等，不過由於近期疫情再度升溫，廣達今年旺年會取消逐桌敬酒、前台搖滾區設置。