〈廣達旺年會〉副董梁次震：今年是挑戰的一年 鼓勵同仁衝破過去思想束縛

電子大廠廣達 (2382-TW) 今 (10) 日睽違三年舉行旺年會，展望明年，副董事長梁次震指出，今年包含通貨膨脹、俄烏戰爭、油價等衝擊仍將延續，且國際局勢兩強鼎立的壓力，都讓今年是蠻挑戰的一年，不過他也鼓勵同仁，衝破過去思想的束縛，讓腦力釋放、將產品做到更智慧。

梁次震表示，過去三年彷彿經過了一整個人生，如同人生縮影般經歷數個低潮、高潮，整個生活及社會脈動都千變萬化，回顧 2020 年新冠疫情爆發時，起出兩個月沒事做，還在擔心整年業績，但疫情卻帶來另一波需求，廣達 Chromebook 出貨大成長，其他產品也大步向前。

梁次震說，2021 年廣達筆電出貨衝上 7500 萬台 (7530 萬台)，是廣達史上的最高峰，雖然去年筆電出貨未能持續爬升，但在伺服器、車機等其他產品帶動下，營收達到 1 兆 2800 億元 (1 兆 2815.41 億元、年增 13.47%)，也突破歷史紀錄。

展望今年，梁次震說，雖然是蠻挑戰的一年，但還是有很多新東西，且預期客人會用比較耐心的心情去看待，因此要思考如何將產品做得更好，他也鼓勵所有同仁，要開放腦袋、開放思想，讓產品跳脫過往的束縛有效地衝出去，做到更智慧、更有效、更被所有客人接受。

廣達首輪抽獎時間，梁次震也自掏腰包加碼 15 包 15 萬元與員工同樂。