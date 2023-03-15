南韓政府斥資逾4000億美元搶攻關鍵技術 三星將於國內新設五座晶片廠

包含三星電子 (005930-KR) 在內的南韓大型企業，將加入政府的投資計畫，在 2026 年向晶片、電動車等領域投入 4220 億美元資金，三星也證實將於國內設立五座新廠。

南韓政府周三 (15 日) 表示，將重點支持晶片、電池、機器人、電動車、面板和生物技術等領域，並建立能夠容納大型半導體代工廠、IC 設計以及原料供應商的樞紐，以強化自家的供應鏈。

三星的投資將是推動上述計畫的關鍵核心。該公司計劃 2042 年前斥資 300 兆韓元 (約 2300 億美元)，在首爾以南的龍仁市 (Yongin) 建立新的晶片聚落，當中包含五座新廠，以吸引 150 多家海內外晶片公司。三星發言人已證實設廠消息。

南韓政府透過聲明表示，巨型聚落將成為該國半導體生態系統的關鍵基礎。

三星也可望從中獲取成長動能，這家記憶體大廠正在大力投資代工能力，挑戰競爭對手台積電 (TSM-US)(2330-TW) 在全球晶片製造的領先地位。

在新冠疫情凸顯出關鍵技術供應鏈過度集中風險後，美中兩國投入數十億美元，競相建立國內製造供應鏈，在美國積極強化晶片生產能力的同時，各大晶片商也在衡量政府給出的支持條件。

三星也不斷積極拓展位於平澤 (Pyeongtaek) 的先進晶片廠區，並規劃 2024 年前完成德州泰勒市的新廠建設，同時評估未來在更多地方設廠的幾個選項，包含德州和歐洲。