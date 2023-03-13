台積電去年Q4市占率攀至58.5% 再拉大與三星差距

據 TrendForce 調查顯示，去年第四季前十大晶圓代工產值約 335.3 億美元，季減 4.7%，為 14 季首度衰退，其中，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 營收 199.6 億美元，雖季減 1%，市占率逆勢增加 2.4 個百分點、達到 58.5%，穩居龍頭，並再拉大與三星的差距。

TrendForce 指出，旺季不旺及客戶庫存修正，持續影響去年第四季各家業者營收表現，面對傳統淡季及大環境的不確定性，預期 2023 年第一季跌幅將更深。

台積電儘管有 iPhone、Android 新機備貨需求支撐，去年第四季營收仍季減 1%，約 199.6 億美元，市占率則上升至近 6 成，主要是二、三線晶圓代工業者受客戶庫存修正衝擊較大，台積電因此拿下更多市占，坐穩龍頭。

三星有部分 iPhone、Android 新機零組件拉貨動能，稍抵銷客戶修正幅度與先進製程訂單流失的缺口，第四季營收季減約 3.5%，達 53.9 億美元，市占率小幅拉升至 15.8%，續居第二。

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 第四季產能利用率與晶圓出貨量同步下滑，營收約 21.7 億美元，季減 12.7%，市占率下滑 0.6 個百分點，為 6.3%；反觀格芯受惠晶圓平均銷售單價、產品組合優化與非晶圓相關收入增加，第四季營收季增 1.3%，達 21.0 億美元，是唯一營收正成長的晶圓代工廠，市占率也揚升 0.4 個百分點、達 6.2%，逼近聯電。

中芯國際第四季營收季減 15%，約 16.2 億美元，儘管已祭出約 20-30% 降價優惠，試圖激勵客戶投片，但考量美中關係摩擦帶來的風險，成效並不明顯，今年第一季產能利用率及營收恐再因此收斂。

TrendForce 表示，合肥晶合集成落榜，第四季第十名由東部高科遞補，而原排行第九的高塔半導體受惠特殊製程類比晶片需求較穩健，擠下世界先進 (5347-TW)，位居第八名，世界先進受面板產業與消費終端需求下滑衝擊，掉至第九名。

