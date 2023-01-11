全面加薪！Uniqlo母公司最多將為日本員工調漲年薪40%

快時尚品牌 Uniqlo 母公司迅銷（Fast Retailing），3 月將為日本正職員工調薪，最多調漲 40% 左右，接近該公司在歐美等地區的薪資水準，此舉可能鼓勵其他日企跟進。

《日經新聞》報導，迅銷周三（11 日）宣布大加薪，約 8,400 人將因此受惠，包含迅銷總部與門市人員。員工每月起薪將調高至 30 萬日元（2,270 美元），高於目前的 25.5 萬日元，新門市主管則從 29 萬日元上調到 39 萬日元。

迅銷在 2020 年曾調高特定正職員工的起薪，如今該公司採取的最新做法，將是迅銷採用目前薪酬制度 20 多年來首度為全體員工加薪。迅銷去年 9 月也調高兼職人員的時薪，平均調高約 20%。

迅銷員工依能力、績效等因素，分為約 20 個敘薪等級。作為調薪計畫的一環，該公司將對每個級別設定基本薪資，並取消按職銜、工作地點給予額外津貼的做法。

整體來說，這些調整可能使該公司在日本的勞動成本增加 15% 左右。

日企面臨數十年來最嚴峻通膨，迫使他們考慮加薪，以留住和激勵員工。上月東京消費者物價指數（CPI）的升幅超出預期，自 1982 年以來首度升抵 4%。

迅銷把日本員工薪資調高到接近國際標準，此舉可能帶動更多追求國際人才的日企跟進。

東京商工研究發現，在 3,213 家日本上市企業中，2021 年度平均員工薪資為 605 萬日元，平均年薪超過 900 萬日元的企業，僅 110 家。

人力顧問業者美世（Mercer）的數據顯示，截至去年 12 月，美國管理階層的薪資是日本的兩倍，中國管理階層的薪酬也比日本高。