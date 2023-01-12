又一政策轉向跡象？日本央行樂觀看更多公司計畫加薪

日本央行周四 (12 日) 針對日本經濟健康狀況，發表更為樂觀的看法，表示已有更多的公司計畫加薪，如此將有利於達成可持續的 2% 通膨目標。

央行在區域經濟的分析報告中指出，在日本重新開放邊境和日元疲軟的推動下，海外遊客的反彈也提振了服務業消費，這對經濟復甦是個可喜的發展。

在季度報告中，日本央行提高了對國內九個地區中四個地區的經濟評估，維持對其餘五個的評級。

報告稱，「許多地區的經濟都出現了回暖，或者溫和回升」。

針對公司的薪資，報告指出，由於燃料和原材料成本上漲擠壓了利潤，一些公司似乎難以提高薪酬。但在很多情況下，企業正在增加冬季獎金支付，或計畫提高薪資。

這份報告預計是 1 月 17 日至 18 日的政策會議上，央行編制新的單季經濟成長與通膨預測的重要參考。消息人士表示，日本央行很可能會在下周上調其通膨預期，表明他們已更加相信，通膨條件已逐漸好轉，可以縮減其大規模刺激措施。

日本 11 月核心 CPI 年增 3.7%，創下 40 年來的新高，並連續八個月超過日本央行 2% 的目標，但主要的原因是，企業繼續將原物料的上漲成本轉嫁給家庭。

日本央行總裁黑田東彥表示，物價上漲必須伴隨著薪資增長，通膨才能持續達到 2% 的目標，並允許央行逐步取消刺激措施。