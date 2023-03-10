分析師：Meta投資AI技術 股價有望再漲29%

美國投行 Oppenheimer 分析師 Jason Helfstein 在一份報告中表示，Meta(META-US) 對 AI 技術的大力投資將成為股價重要的催化劑，上調 Meta 目標價至 235 美元，較 9 日收盤價約有 29% 的上漲空間。

Helfstein 將 Meta 未來 12 個月的目標價從 220 美元上調至 235 美元，並維持對該股優於大市的評級，並列舉出多項有助於推高股價的短期催化劑。

據 FactSet 調查，46 位分析師對 Meta 的平均目標價為 206.89 美元，創下 2022 年 9 月以來的新高。

Helfstein 在報告中寫道：「由於 AI 投資有助於 Meta 廣告投放更加精準，推升廣告業務估值，我們將目標價上修至 235 美元。」他也將 Meta 在 2023 年和 2024 年的廣告營收預估上調了 2%，並預估 Meta 的 EBITDA 將增長 4%。

Meta 在 2 月份的財報會議上曾表示，該公司對 AI 的投資將推升廣告業務的成長。執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 表示：「我們將繼續投資 AI，並看到成效。在上個季度，廣告商的轉換率比去年同期高出 20% 以上。每次行動成本也出現下降，為廣告商的廣告支出帶來更好的回報。」

此外，Helfstein 也表示，Meta 近期的裁員行動，將有助於成本節約，並有使前景看好。知情人士消息報導，Meta 最快將在本周進行新一輪裁員，可能裁員數千人。這是繼去年 11 月裁員 13%（約 1.1 萬人）之後又一輪新的裁撤計畫。

美國投資銀行 Jefferies 也樂觀認為，Meta 近來削減支出的舉措可改善公司未來幾季的收益表現。Jefferies 分析師 Brent Thill 周二重申對 Meta 股票的「買進」評級和 225 美元的目標價，因為他認為該公司更注重削減開支和擴大裁員，可以讓未來幾季的獲利結果高於預期。