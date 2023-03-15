〈紐約匯市〉美CPI報告令Fed左右為難 美元幾乎持平

對矽谷銀行 (SVB) 引發銀行業危機蔓延的擔憂情緒緩解之際，美國稍早公布最新消費者物價指數 (CPI)，重振了聯準會(Fed) 下周升息的可能性，美元指數周二 (14 日) 幾乎持平。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.07%，至 103.67。

繼前一日創下數十年來最大單日跌幅後，對利率較敏感的 2 年期美債殖利率，在周二止跌回升。

聯邦資金期貨顯示，近期市場風險趨避情緒稍緩，與此同時，對 Fed 在下周政策會議上按兵不動的押注也有所減少。根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，Fed 維持利率不變的機率從周一的 43.9% 降至 28.4%。

不過，鑑於下周升息 2 碼的可能性也被排除在外，美元也未能延續近期因債券利差所帶來的強勁漲勢。此外，矽谷銀行和 Signature Bank 上周接連倒閉，顯示 Fed 可能對銀行業進行更嚴厲審查。

麥格理全球利率和外匯策略師 Thierry Wizman 說：「與銀行貸款有關的風險偏向下行，隨著監管負擔和銀行凈息差前景受到擠壓，情況只會變得更糟。」

另一方面，數據顯示美國民眾仍在應對高漲的租房和食品成本，2 月 CPI 月增 0.4%，年增 6%，均符合預期，但核心 CPI 月增率略高於經濟學家預估。在兩家銀行接連倒閉後，這將挑戰 Fed 同時控制通膨和穩定金融市場的能力。

期貨價格反映 Fed 年底前可能會降息兩次，終點利率預估在 12 月達到 4.179%，低於上周的 5% 以上。

歐元微漲 0.07% 至 1.0732 美元，英鎊則自一個月高點回落，貶 0.2% 至 1.2157 美元。周二數據顯示，在截至 1 月的三個月內，英國薪酬增幅下滑至 5.7%，失業率則繼續處在歷史低點。

美元兌兩大避險貨幣均上揚，兌日元升近 0.8%，至 134.23 日元兌 1 美元，兌瑞士法郎升 0.16%，至 0.9128 瑞郎兌 1 美元。

截至台灣時間周三 (15 日) 約 6:00 價格: