Meta開發去中心化網絡、專攻貼文分享 與推特較勁

Meta開發去中心化網絡、專攻貼文分享 與推特較勁 (圖片:AFP)
Meta開發去中心化網絡、專攻貼文分享 與推特較勁 (圖片:AFP)

臉書母公司 Meta (META-US) 正在研究一種新型去中心化、以文字為主的社交網絡，可能與馬斯克 (Elon Musk) 旗下的推特平台對打。

根據科技通訊《Platformer 》報導，Meta 該項目代號為 P92，由 Instagram 負責人 Adam Mosseri 領導，將打造一款獨立 app，但用戶可以用 Instagram 身分登入。此舉措可讓 Meta 吸引一些不滿馬斯克接管後改變管理規則的推特用戶。

Meta 發言人周五（10 日）表示，公司正在研發一款獨立的去中心化社交網路，以分享用戶貼文。「我們相信有機會建立一個單獨的空間，讓創作者和公眾人物及時分享其感興趣的事物。」

Meta 戮力將其觸角擴展至臉書、WhatsApp 和 Instagram 以外，甚至觸及馬斯克旗下的推特領域。

去中心化社交網路，例如被譽為「去中心版推特」的社交平台 Bluesky，目的是要打造開源、分散式新架構的社交媒體，使用統一協議的獨立服務器，避開對內容的集中控制和可能的審查制度。

目前尚不清楚 Meta 已花費多長時間開發 P92 項目，也不清楚是否已進入開發進程。根據最早的外媒報導，知情人士該想法「正在進行中」。

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