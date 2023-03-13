Meta：若通過《線上新聞法》 加拿大人將無法在平台上獲取新聞內容

Facebook 母公司 Meta Platforms (META-US) 週六 (11 日) 表示，如果加拿大政府擬議的《線上新聞法》(Online News Act, Bill C-18) 以目前的條款獲得通過，加拿大人將無法在 Facebook 及 Instagram 上獲取新聞內容。

加拿大政府在去年 4 月提出《線上新聞法》，要求 Meta 和 Alphabet 旗下谷歌 (GOOGL-US) 等大型數位平台針對發布的新聞內容，當地新聞業者進行補償。

Meta 對此表示，若該法案通過，恐將使加拿大人無法在 Facebook 及 Instagram 上瀏覽新聞。Meta 發言人說：「強制我們為沒有發布的連結或內容付費的法規，既不可持續也不可行，這也並不是絕大多數人使用我們平台的原因。」

加拿大遺產部長 Pablo Rodriguez 週日回應表示，看到 Meta 訴諸威脅而不是與加拿大政府真誠合作令人失望，並指出《線上新聞法》法案與 Facebook 如何向加拿大人提供新聞無關。「加拿大人需獲得高質量、基於事實的新聞，這就是我們引入《線上新聞法》的原因。科技巨頭需要對加拿大人更加透明和負責。」

自 2008 年以來，加拿大已經有超過 450 家新聞媒體關倒閉，其中 64 家是在過去 2 年關閉的。《線上新聞法》要求谷歌、Meta 等大型數位平台針對發布的新聞內容，給予加拿大當地新聞業者補償，這些大型平台在過去無償使用媒體產製的新聞內容，同時卻又侵占高達 8 成的成數位廣告。

近期多國政府持續關注大型科技公司市場壟斷行為。先前，紐西蘭政府也計畫立法要求谷歌、Meta 等大型數位平台，向紐西蘭當地媒體業支付新聞內容費用。