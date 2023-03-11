傳Meta將再發動多輪裁員 規模等同於去年 第一波下周揭曉

傳Meta還將發動多輪裁員 規模估同於去年 第一波下周揭曉 (圖：AFP)
傳Meta還將發動多輪裁員 規模估同於去年 第一波下周揭曉 (圖：AFP)

知情人士透露，臉書母公司 Meta(META-US) 計劃在未來幾個月內宣布多輪裁員，預估規模大致同於去年底的 13%。

《華爾街日報》(WSJ) 引述知情人士報導，第一波裁員計畫預估會在下周宣布，非工程職位將首當其衝，且為了配合裁員計畫，部分項目和團隊可能被迫關閉。

知情人士表示，人力遭裁減的項目包含硬體和元宇宙部門 Reality Labs 正在開發的一些可穿戴裝置。

Meta 去年底進行大規模裁員，超過 1.1 萬人被迫離職，占公司總員工數的 13%。知情人士說，今年的裁員比例預估將和去年相同，但目前還不確定到第 2 季的累計裁員人數會是多少。

Meta 財務長 Susan Li 周四 (9 日) 出席 2023 年摩根士丹利科技、媒體和電信論壇時表示，將繼續審視公司整體業務，包含囊括 Facebook、Instagram 等應用程式的 Family of Apps 部門，還有 Reality Labs，以評估資源部署。

她說：「這會導致我們必須做出一些困難的決定，結束部分項目，並把資源從某些團隊轉移出去。」

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 便曾透露，2023 年是 Meta 的「效率之年」(year of efficiency)，公司可能會關閉部分項目。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+20.85%

$12,085

原投組報酬率

+12.27%

$11,227

投組標的成分

  • 40%

    飛宏

    2457

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    王品

    2727

  • 10%

    環科

    2413

  • 10%

    DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞