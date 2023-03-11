傳Meta將再發動多輪裁員 規模等同於去年 第一波下周揭曉

知情人士透露，臉書母公司 Meta(META-US) 計劃在未來幾個月內宣布多輪裁員，預估規模大致同於去年底的 13%。

《華爾街日報》(WSJ) 引述知情人士報導，第一波裁員計畫預估會在下周宣布，非工程職位將首當其衝，且為了配合裁員計畫，部分項目和團隊可能被迫關閉。

知情人士表示，人力遭裁減的項目包含硬體和元宇宙部門 Reality Labs 正在開發的一些可穿戴裝置。

Meta 去年底進行大規模裁員，超過 1.1 萬人被迫離職，占公司總員工數的 13%。知情人士說，今年的裁員比例預估將和去年相同，但目前還不確定到第 2 季的累計裁員人數會是多少。

Meta 財務長 Susan Li 周四 (9 日) 出席 2023 年摩根士丹利科技、媒體和電信論壇時表示，將繼續審視公司整體業務，包含囊括 Facebook、Instagram 等應用程式的 Family of Apps 部門，還有 Reality Labs，以評估資源部署。

她說：「這會導致我們必須做出一些困難的決定，結束部分項目，並把資源從某些團隊轉移出去。」

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 便曾透露，2023 年是 Meta 的「效率之年」(year of efficiency)，公司可能會關閉部分項目。